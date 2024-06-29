В Барнауле полностью восстановили движение у ТЦ "Пионер"
Напротив торгового центра убирали временное трамвайное кольцо
29 июня 2024, 19:00, ИА Амител
Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле полностью восстановили движение для транспорта в районе ТЦ "Пионер", сообщили в мэрии.
"В настоящее время кольцо демонтировано, работы по асфальтированию переезда завершены", – рассказали в городской администрации.
Ограничение действовало по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров. Проезд ограничивали из-за работ по демонтажу временного трамвайного кольца, которое возводили в 2022 году на время реконструкции путепровода.
01:54:56 30-06-2024
На какой то второстепенной улице, где никто не ездит и не ходит посреди недели в ночь делали дорогу. А на оживленной площади у популярного центра обязательно надо было в выходной. Когда люди отдыхают и в кино ходят. Барнаульские дорожники как всегда в своем репертуаре. Максимально сделали все что бы испортить выходные людям. Может просто пионер прессовали не исключено. Тот наверно наехал на них с кольцом. И они ему отомстили испортив выходные а на людей плевать как всегда хотели.
12:12:49 30-06-2024
Пионер (01:54:56 30-06-2024) На какой то второстепенной улице, где никто не ездит и не хо... Тут надо копать глубже, возможно масонский заговор. И да в кино никак не попасть было 😅
17:53:25 30-06-2024
Жора (12:12:49 30-06-2024) Тут надо копать глубже, возможно масонский заговор. И да в к... рептилоиды, не? и в лифтах они похабные надписи надписывают - точно говорю!
успокойтесь уже! пива примите...
12:15:37 30-06-2024
Пионер (01:54:56 30-06-2024) На какой то второстепенной улице, где никто не ездит и не хо... они с этим кольцом просто вычеркнули этот день из жизни барнаульцев.
16:37:14 30-06-2024
Пионер (01:54:56 30-06-2024) На какой то второстепенной улице, где никто не ездит и не хо... Зуб даю, что если бы работы проводили в будни, то вы же сами и писали бы, что нечего проводить работы в рабочие дни, потому что дороги и так перегружены.
21:07:50 30-06-2024
Чем плох мост на Новом Рынке? Там нет ни одной развязки, то есть он не решает ни одной задачи, если случится глобальная проблема как, допустим, банальное снятие старых трамвайных путей. По факту это не реконструкция, а голое отмытие средств, Бастрыкина на вас нет!