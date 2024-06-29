В Барнауле полностью восстановили движение у ТЦ "Пионер"

Напротив торгового центра убирали временное трамвайное кольцо

29 июня 2024, 19:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал мэрии Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле полностью восстановили движение для транспорта в районе ТЦ "Пионер", сообщили в мэрии.

"В настоящее время кольцо демонтировано, работы по асфальтированию переезда завершены", – рассказали в городской администрации.

Ограничение действовало по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Пионеров. Проезд ограничивали из-за работ по демонтажу временного трамвайного кольца, которое возводили в 2022 году на время реконструкции путепровода.