В Барнауле половина мужчин готовы ухаживать за ребёнком, а жену отправить работать

Каждый третий ни в коем случае не согласится уйти в декрет

01 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле почти половина (42%) мужчин согласились бы взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, сообщает SuperJob.

28% опрошенных в случае рождения ребёнка однозначно готовы уйти в декрет, ещё 14% скорее согласились бы на это.

"Большинство мужчин (58%) по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Из них каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, ещё 25% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада", – выяснили социологи.

Каждый шестой (17%) работодатель отметил, что в течение 2022 года предоставлял сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребёнком.

Опрос проведён с 9 по 31 января 2023 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей из Барнаула.

Ранее жительницы Алтайского края рассказали, почему боятся уходить в декрет.