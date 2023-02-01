НОВОСТИОбщество

В Барнауле половина мужчин готовы ухаживать за ребёнком, а жену отправить работать

Каждый третий ни в коем случае не согласится уйти в декрет

01 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле почти половина (42%) мужчин согласились бы взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, сообщает SuperJob.

28% опрошенных в случае рождения ребёнка однозначно готовы уйти в декрет, ещё 14% скорее согласились бы на это.

"Большинство мужчин (58%) по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Из них каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, ещё 25% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада", – выяснили социологи.

Каждый шестой (17%) работодатель отметил, что в течение 2022 года предоставлял сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребёнком.

Опрос проведён с 9 по 31 января 2023 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей из Барнаула.

Ранее жительницы Алтайского края рассказали, почему боятся уходить в декрет.

 

Комментарии 21

  • Они готовы только на словах. пусть недельку попробуют.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • пусть недельку попробуют.-двух дней хватит
    01 февраля, Гость   Ответить
  • двух дней хватит - ну или так)))
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Оооо) бабьё начало злобствовать) всё сплошь матери-героини) да уж сидели с детьми, ничего военного в этом нет. только смысл это имеет в одном случае - когда мужик зарабатывает меньше бабы. А это само по себе - несчастный случай...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно готовы. Когда жена получает в 2 раза больше например, почему бы и нет.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Нормально сижу, с двумя. И на работу еще успеваю.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Да с чего вы взяли, что мужчина испугается? У моего брата специфический вид деятельности, который предполагает практически круглосуточную работу с мая по конец сентября. И полную свободу всё остальное время. Он прекрасно сидел и со старшей дочерью и с младшим сыном.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Нормально сижу, с двумя. И на работу еще успеваю. То есть, Вы готовите, стираете, убираете, ходите за продуктами, с детьми возитесь и еще успеваете работать? Молодец!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Как всегда женщины склонны к обобщениям. Есть разные мужья, как и есть разные жены. Есть женщины, которые к свои родным детям относятся хуже, чем к чужим. И есть мужья, полностью занимающиеся детьми. Всегда были, есть и будут разные люди. А первые двое комментаторш... Ну просто глупые бабы, по другому не скажешь.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ну? и? почему еще не в декрете то?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ну? и? почему еще не в декрете то? **** ну? и? почему до сих пор тупая то?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • почему до сих пор тупая то? - А кто вас знает почему ты тупая.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Слово "сидеть" в постах очень неприятно режет глаз :)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • То есть, Вы готовите-- а вы считаете, что это только женщины делать умеют?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "сидеть" в постах очень неприятно режет глаз : - Т.е с женщиной такое резать не будет? и женщина не сидит?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это возможно после вскармливания грудью. Для кормления, отцы через 2-3 часа будут возить ребёнка к матери на работу? Кормить сцеженным грудным молоком из бутылочки или искусственным? Короче, мужики, ха-ха, отращивайте молочные железы, а то в качественном уходе за ребёнком до 1 года, Вы проигрываете женщинам. Ответ на вопрос: "Кому сидеть с ребёнком?" - ясен (есть исключения)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Да если бы мне дали отпуск я бы и за ребенком и за котенком и за волкособом поухаживал!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • То есть, Вы готовите-- а вы считаете, что это только женщины делать умеют? А полностью текст прочитать слабо? И смысл осознать.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ответ на вопрос: "Кому сидеть с ребёнком?" - ясен (есть исключения)--- с управлять автомобилем, быть инженером, не покупать марафон желаний такая же фигня - даже не переживайте
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Это возможно после вскармливания грудью- не все дети на грудном вскармливании
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А полностью текст прочитать слабо? И смысл осознать.-- хорошо. сформулирую по другому. Вы считаете, что только женщина способна заниматься детьми, домом, уютом и при этом работать?
    02 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей

Курс доллара резко вырос
10 часов назад  4

Все новости

Новости партнеров