В Барнауле половина мужчин готовы ухаживать за ребёнком, а жену отправить работать
Каждый третий ни в коем случае не согласится уйти в декрет
01 февраля 2023, 14:45, ИА Амител
В Барнауле почти половина (42%) мужчин согласились бы взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, сообщает SuperJob.
28% опрошенных в случае рождения ребёнка однозначно готовы уйти в декрет, ещё 14% скорее согласились бы на это.
"Большинство мужчин (58%) по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Из них каждый третий (33%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, ещё 25% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада", – выяснили социологи.
Каждый шестой (17%) работодатель отметил, что в течение 2022 года предоставлял сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребёнком.
Опрос проведён с 9 по 31 января 2023 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, а также работодателей из Барнаула.
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