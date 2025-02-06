В Барнауле после ночного пожара госпитализировали ребенка
Вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки
06 февраля 2025, 11:20, ИА Амител
В ночь на 6 февраля в Барнауле произошел пожар, после которого госпитализировали ребенка. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в квартире пятиэтажного дома по ул. Э. Алексеевой. Прибывшие к месту происшествия пять звеньев газодымозащитной службы вывели 60 человек на свежий воздух. Один ребенок надышался дымом, его госпитализировали.
"Пожар в квартире на втором этаже был ликвидирован в течение часа на площади около 20 квадратных метров. В работе были задействованы более 40 человек личного состава, 12 единиц пожарной техники", – рассказали в МЧС.
Вероятной причиной случившегося специалисты называют короткое замыкание электропроводки.
19:08:56 06-02-2025
у большинства ужасная электрика, все на скотче и на проволочках