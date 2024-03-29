В Барнауле поставят рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой

Участников мероприятия наградят памятными значками

29 марта 2024, 13:29, ИА Амител

Ведра на снегу / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Изумрудный" поставят первый рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой, сообщается в Telegram-канале общественной территории.

"31 марта в 12:00 приглашаем в парк "Изумрудный" на праздник, посвященный установке первого рекорда Алтайского края по массовому обливанию в рамках Всероссийской акции "Пробуждение", - говорится в сообщении.

Массовое обливание холодной водой пройдет на площадке возле визит-центра. Также будут: праздничная программа, горячий чай и лекция о здоровом образе жизни.

Участников мероприятия наградят памятными значками. Зарегистрироваться и получить номер участника можно по ссылке.

Организатором мероприятия выступила Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи".