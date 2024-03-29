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В Барнауле поставят рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой

Участников мероприятия наградят памятными значками

29 марта 2024, 13:29, ИА Амител

Ведра на снегу / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ведра на снегу / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Изумрудный" поставят первый рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой, сообщается в Telegram-канале общественной территории.

"31 марта в 12:00 приглашаем в парк "Изумрудный" на праздник, посвященный установке первого рекорда Алтайского края по массовому обливанию в рамках Всероссийской акции "Пробуждение", - говорится в сообщении.

Массовое обливание холодной водой пройдет на площадке возле визит-центра. Также будут: праздничная программа, горячий чай и лекция о здоровом образе жизни.

Участников мероприятия наградят памятными значками. Зарегистрироваться и получить номер участника можно по ссылке.

Организатором мероприятия выступила Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи".

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Барнаул Парк "Изумрудный" Хорошие новости рекорды

Комментарии 6

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Гость

14:02:46 29-03-2024

такие бы рвения да в нужное русло

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Гость

14:07:00 29-03-2024

Гость (14:02:46 29-03-2024) такие бы рвения да в нужное русло... точно! тебя бы облили, а то "пар в небо" пускают...

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////

14:09:00 29-03-2024

мы такие рекорды ежегодно ставим, после отключения горячей воды...

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Гость

14:25:31 29-03-2024

А что там с карасями?

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Гость

14:51:13 29-03-2024

Ммм... памятными значками наградят? Надо идти!

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Гость

02:20:11 30-03-2024

А нахрена?

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