В Барнауле поставят рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой
Участников мероприятия наградят памятными значками
29 марта 2024, 13:29, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" поставят первый рекорд Алтайского края по массовому обливанию холодной водой, сообщается в Telegram-канале общественной территории.
"31 марта в 12:00 приглашаем в парк "Изумрудный" на праздник, посвященный установке первого рекорда Алтайского края по массовому обливанию в рамках Всероссийской акции "Пробуждение", - говорится в сообщении.
Массовое обливание холодной водой пройдет на площадке возле визит-центра. Также будут: праздничная программа, горячий чай и лекция о здоровом образе жизни.
Участников мероприятия наградят памятными значками. Зарегистрироваться и получить номер участника можно по ссылке.
Организатором мероприятия выступила Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи".
14:02:46 29-03-2024
такие бы рвения да в нужное русло
14:07:00 29-03-2024
Гость (14:02:46 29-03-2024) такие бы рвения да в нужное русло... точно! тебя бы облили, а то "пар в небо" пускают...
14:09:00 29-03-2024
мы такие рекорды ежегодно ставим, после отключения горячей воды...
14:25:31 29-03-2024
А что там с карасями?
14:51:13 29-03-2024
Ммм... памятными значками наградят? Надо идти!
02:20:11 30-03-2024
А нахрена?