В Барнауле сгорел автоподъемник

Обошлось без пострадавших

20 июля 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле пожарные потушили автоподъемник, сообщили в ГУ МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 19 июля в шестом часу вечера. От огня пострадали автовышка, кузов, моторный отсек и салон.

Раненых и погибших нет. Причину возгорания выясняют органы дознания.

Напомним, в ночь на 19 июля в Барнауле сгорел автомобиль на улице Шумакова.