В Барнауле сгорел автоподъемник
Обошлось без пострадавших
20 июля 2023, 10:37, ИА Амител
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю
В Барнауле пожарные потушили автоподъемник, сообщили в ГУ МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 19 июля в шестом часу вечера. От огня пострадали автовышка, кузов, моторный отсек и салон.
Раненых и погибших нет. Причину возгорания выясняют органы дознания.
Напомним, в ночь на 19 июля в Барнауле сгорел автомобиль на улице Шумакова.
10:39:27 20-07-2023
Органы дознания ищут причину возгарания. Водителя пытают в смысле?