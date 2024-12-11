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В Барнауле потушили горящий дом в частном секторе

Площадь возгорания составила около 35 "квадратов"

11 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили горящий частный дом в переулке Революционном, сообщили в МЧС Алтайского края. 

Площадь возгорания составила около 35 "квадратов". Огонь повредил стены, мебель и кровлю строения. 

На месте работали 13 человек личного состава, а в условиях сильного задымления – три звена газодымозащитников. 

Причина происшествия уточняется. О пострадавших не сообщается.

Барнаул Пожары Происшествия МЧС

Комментарии 1

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RUSSKIY

15:54:12 11-12-2024

Кто-то не захотел продавать застройщику участок по нужной цене...

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