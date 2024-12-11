В Барнауле потушили горящий дом в частном секторе
Площадь возгорания составила около 35 "квадратов"
11 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили горящий частный дом в переулке Революционном, сообщили в МЧС Алтайского края.
Площадь возгорания составила около 35 "квадратов". Огонь повредил стены, мебель и кровлю строения.
На месте работали 13 человек личного состава, а в условиях сильного задымления – три звена газодымозащитников.
Причина происшествия уточняется. О пострадавших не сообщается.
15:54:12 11-12-2024
Кто-то не захотел продавать застройщику участок по нужной цене...