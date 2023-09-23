В Барнауле потушили крупный пожар в частном секторе. Фото

Причину случившегося устанавливают

23 сентября 2023, 09:00, ИА Амител





















Фото: t.me/mchs_altkray

Барнаульские пожарные ликвидировали крупное возгорание, которое случилось утром 23 сентября на улице 1-й Степной.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, пламя затронуло два дома: жилой частный и расположенный рядом строящийся. Пройденная огнем площадь составила 100 кв. м. Работали на месте 26 человек личного состава и 5 автоцистерн.

Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.