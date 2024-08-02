В Барнауле появилась организация, где фаертаг включен в образовательные программы

"Легион 22" проводит обучение по программам военно-патриотической направленности и оказанию первой помощи

02 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZtBh

Обучение с использованием охолощенного оружия / Фото: "Легион 22"

Хотите почувствовать себя настоящим бойцом и обрести начальные навыки тактической и стрелковой подготовки?

Автономная некоммерческая образовательная организация "Легион 22" представляет образовательные программы "Полигон" и "Патриот", где обучение проводят с использованием охолощенного оружия автомата Калашникова (АКСУ-5,45 мм) с электронной системой поражения и светозвуковых патронов. Клиентам предоставляют полную экипировку. Обучение проводят на территории стрелкового клуба "Магнум".

Обучение с использованием охолощенного оружия / Фото: "Легион 22"

Организация также проводит:

обучение и повышение квалификации по оказанию первой помощи;

обучение по образовательным программам военно-патриотической направленности для граждан от 8 до 18 лет и старше;

корпоративные мероприятия с использованием комплексов "Пейнтбол" и "Лазертаг".

АНОО ДПО "Легион 22"

Адрес: Барнаул, ул. Рыбозаводской проезд, д. 42, оф. 204

Тел. 8-913-272-88-48

Сайт

Реклама