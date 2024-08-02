В Барнауле появилась организация, где фаертаг включен в образовательные программы
"Легион 22" проводит обучение по программам военно-патриотической направленности и оказанию первой помощи
02 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KZtBh
Хотите почувствовать себя настоящим бойцом и обрести начальные навыки тактической и стрелковой подготовки?
Автономная некоммерческая образовательная организация "Легион 22" представляет образовательные программы "Полигон" и "Патриот", где обучение проводят с использованием охолощенного оружия автомата Калашникова (АКСУ-5,45 мм) с электронной системой поражения и светозвуковых патронов. Клиентам предоставляют полную экипировку. Обучение проводят на территории стрелкового клуба "Магнум".
Организация также проводит:
- обучение и повышение квалификации по оказанию первой помощи;
- обучение по образовательным программам военно-патриотической направленности для граждан от 8 до 18 лет и старше;
- корпоративные мероприятия с использованием комплексов "Пейнтбол" и "Лазертаг".
АНОО ДПО "Легион 22"
Адрес: Барнаул, ул. Рыбозаводской проезд, д. 42, оф. 204
Тел. 8-913-272-88-48
Сайт
11:58:50 02-08-2024
супер! хорошее начинание!!
12:04:05 02-08-2024
фаертаг --- во время войны с немцами сказали бы "игра в огонь"
14:21:03 02-08-2024
По-русски можно написать?
16:46:15 02-08-2024
у нас было в обычной школе, как и у всех - знакомство с противогазами, как надевать и как заменять фильтры, изготовление масок при загрязнении аммиаком и пр., ОВЗК - знакомство с узлами и как надеть и снять правильно не касаясь внеш оболочки зараженной, бег в противогазах, метание гранаты из окопа в манекен, как разбирать и собирать винтовку, калашников, в старших - тир и стрельба из окопов по манекенам с мишенью. 1988-1989 гг СССР
22:26:16 02-08-2024
Гость (16:46:15 02-08-2024) у нас было в обычной школе, как и у всех - знакомство с прот... Вы наш человек.
На ва надежа.
Удачи Вам.