В Барнауле появились октябрьские снеговики

Жители города воспользовались выпавшим снегом

17 октября 2026, 13:05, ИА Амител

Снеговики в Барнауле / Фото: "В КУРСЕ 22"

Барнаульцы начали лепить снеговиков и других снежных персонажей после того, как выпал октябрьский снег. Фотографии с ними опубликовал "В КУРСЕ 22".

"Лепите классических, странных, смешных, огромных — да каких угодно! Морковка вместо носа уже не обязательна, главное — фантазия", — пишет паблик.

Согласно прогнозу синоптиков, в Барнауле 17 октября днем температура составит около от +2 до +4 градусов. Пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. 18 октября, станет немного теплее — от +3 до +5 градусов. Также в этот день в городе будет преимущественно без осадков.