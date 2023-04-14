В Барнауле появился автомат для приёма бутылок. Как он работает и что дают за тару

Сдать на переработку можно пластиковые бутылки объёмом до двух литров и алюминиевые банки

14 апреля 2023, 13:11, ИА Амител

В здании железнодорожного вокзала Барнаула появился специальный автомат для приёма пластиковых и алюминиевых бутылок. За сброшенную в него тару начисляют бонусы, которые можно потратить на услуги партнёров проекта в приложении Ecoplatform.

Чтобы распоряжаться бонусами, нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Среди партнёров проекта известные магазины, онлайн-сервисы и образовательные площадки.

За две пластиковые бутылки приложение начисляет 20 бонусов. Так, за 100 бонусов можно получить скидку 15% на онлайн-доставку цветов, за 200 бонусов – получить кофе в подарок при заказе в популярной сети фастфуда, за 300 – 45 дней подписки на популярный кинотеатр. А 500 бонусов приложение предлагает обменять на 20%-ную скидку в популярный книжный магазин.

В Ecoplatform также можно увидеть ближайшие подобные автоматы на карте. В Барнауле такой автомат пока единственный.

Как им пользоваться? Смотрите в нашем видео.