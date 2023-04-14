В Барнауле появился автомат для приёма бутылок. Как он работает и что дают за тару
Сдать на переработку можно пластиковые бутылки объёмом до двух литров и алюминиевые банки
14 апреля 2023, 13:11, ИА Амител
В здании железнодорожного вокзала Барнаула появился специальный автомат для приёма пластиковых и алюминиевых бутылок. За сброшенную в него тару начисляют бонусы, которые можно потратить на услуги партнёров проекта в приложении Ecoplatform.
Чтобы распоряжаться бонусами, нужно скачать приложение и зарегистрироваться в нём. Среди партнёров проекта известные магазины, онлайн-сервисы и образовательные площадки.
За две пластиковые бутылки приложение начисляет 20 бонусов. Так, за 100 бонусов можно получить скидку 15% на онлайн-доставку цветов, за 200 бонусов – получить кофе в подарок при заказе в популярной сети фастфуда, за 300 – 45 дней подписки на популярный кинотеатр. А 500 бонусов приложение предлагает обменять на 20%-ную скидку в популярный книжный магазин.
В Ecoplatform также можно увидеть ближайшие подобные автоматы на карте. В Барнауле такой автомат пока единственный.
Как им пользоваться? Смотрите в нашем видео.
13:19:23 14-04-2023
Почему во всем мире дают деньги, а нас привязывают бонусами к услугам, которые могут быть не нужны.
14:00:20 14-04-2023
Гость (13:19:23 14-04-2023) Почему во всем мире дают деньги, а нас привязывают бонусами ... Не поднимайте волну...мы идем своим путем.
14:05:13 14-04-2023
Гость (13:19:23 14-04-2023) Почему во всем мире дают деньги, а нас привязывают бонусами ... Не скажи-ритуальные услуги всегда нужны.Если начать копить бонусы с молодости,можно накопить на бесплатное погребение. Внедрите и пенсионеры вас бутылками и банками завалят,не будете успевать разгружать свой чудо-автомат.
15:16:57 14-04-2023
Гость (13:19:23 14-04-2023) Почему во всем мире дают деньги, а нас привязывают бонусами ... Где именно этот ваш "во всём мире"?
13:23:07 14-04-2023
пиар бессмысленный и беспощадный. чтобы добраться до этой чудо коробки надо пройти через рамку металдетектора, выложить все железо из карманов, положить для просвечивания сумку/барсетку на линию. и только потом собрав все и рассовав по карманам заново идти кидать мусор в ящик, за бонусы которые не нужны....
13:26:22 14-04-2023
Такие автоматы должны стоят не один на город, а в каждом торговом центре!
13:58:16 14-04-2023
Надо же:живём в Азии, а вот тут как в европе получается.
14:05:00 14-04-2023
Амик многие люди читают ваши новости с работы и почти у всех работодателей вконтакт заблокирован, а теперь не глядя видео прочитайте вашу новость и подумайте можно из нее что-то понять или нет?