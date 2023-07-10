В Барнауле появился надежный, качественный седан Changan Alsvin в двух комплектациях
Именно сейчас можно выгодно приобрести новинку по специальной кредитной программе под 0,01%
10 июля 2023, 12:00, ИА Амител LjN8KRtwi
Компания Changan* анонсирует выход на российский рынок нового седана Alsvin*, который уже появился у официального дилера "ТИСС АВТО" в Барнауле. Модель представлена в двух комплектациях: LX* и DLX*. Цены стартуют от 1 619 900 рублей.
Оснащение
Новый седан Changan Alsvin – третье поколение модели, за 13 лет успевшей доказать свою надежность и качество, проверенные потребителями из разных стран в различных условиях эксплуатации.
Автомобиль оснащен:
- 1,5-литровым 4-х целиндровым бензиновым двигателем мощностью 107 л.с. и максимальным крутящим моментом в 145 Нм;
- передней независимой подвеской, типа McPherson*;
- задней – торсионной балкой с гидравлическими амортизаторами.
Интерьер салона выполнен из высококачественной экокожи с контрастной строчкой, что обеспечивает безупречную эргономику и высокий уровень комфорта.
В стандартный перечень оборудования автомобиля входят:
- фары головного света проекционного типа;
- светодиодные дневные ходовые огни;
- наружные зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигнала поворота и функцией обогрева;
- легкосплавные колесные диски и стильная антенна в виде акульего плавника.
Кроме того, седан оснащен:
- мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем;
- иммобилайзером;
- центральным замком с дистанционным управлением;
- датчиком освещения;
- электрическими стеклоподъемниками;
- кондиционером;
- круиз-контролем;
- ассистентом при парковке;
- камерой заднего вида;
- мультимедийно-развлекательным комплексом: 7-дюймовый сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, системой Hands Free* и Bluetooth*-модулем.
Также он оборудован системой вызова экстренных служб, функцией дистанционного открывания багажника, салонным зеркалом заднего вида с антибликовым покрытием и антизатемнением, энергопоглощающей рулевой колонкой, функцией автоматической блокировки дверей при начале движения и их разблокировки при аварии.
Безопасность
Для безопасности маленьких пассажиров предусмотрен детский замок, а на втором ряду кресел установлено крепление стандарта Isofix*.
За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, а также ассистент помощи при движении на склоне.
Седан в комплектации DLX* также располагает камерой бокового обзора, датчиками давления в шинах, системой Start-Stop* и люком в крыше.
Гарантия на автомобили составляет пять лет или 150 тыс. км пробега.
Подробнее о модели можно узнать на официальном сайте Changan: https://changanbrn.changanauto.ru/models/alsvin/
*Changan Alsvin ("Чанган Алсвин"); LX ("ЭлИкс"); DLX ("ДиЭлИкс"); McPherson ("МакФерсон"); Hands Free ("Хэндс Фри"); Bluetooth ("Блютуз"); Isofix ("Изофикс"); Start-Stop ("Старт- стоп").
Официальный дилер Changan, группа компаний "ТИСС АВТО" (ООО "СВ Лизинг")
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212
Тел.: +7 (3852) 299-000
Комментарии в эфире