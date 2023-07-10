В Барнауле появился надежный, качественный седан Changan Alsvin в двух комплектациях

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10 июля 2023, 12:00, ИА Амител LjN8KRtwi

Changan Alsvin / Фото: "ТИСС АВТО"

Компания Changan* анонсирует выход на российский рынок нового седана Alsvin*, который уже появился у официального дилера "ТИСС АВТО" в Барнауле. Модель представлена в двух комплектациях: LX* и DLX*. Цены стартуют от 1 619 900 рублей.

Оснащение

Новый седан Changan Alsvin – третье поколение модели, за 13 лет успевшей доказать свою надежность и качество, проверенные потребителями из разных стран в различных условиях эксплуатации.

Автомобиль оснащен:

1,5-литровым 4-х целиндровым бензиновым двигателем мощностью 107 л.с. и максимальным крутящим моментом в 145 Нм;

передней независимой подвеской, типа McPherson*;

задней – торсионной балкой с гидравлическими амортизаторами.

Интерьер салона выполнен из высококачественной экокожи с контрастной строчкой, что обеспечивает безупречную эргономику и высокий уровень комфорта.

В стандартный перечень оборудования автомобиля входят:

фары головного света проекционного типа;

светодиодные дневные ходовые огни;

наружные зеркала заднего вида с интегрированными повторителями сигнала поворота и функцией обогрева;

легкосплавные колесные диски и стильная антенна в виде акульего плавника.

Кроме того, седан оснащен:

мультифункциональным рулевым колесом с электроусилителем;

иммобилайзером;

центральным замком с дистанционным управлением;

датчиком освещения;

электрическими стеклоподъемниками;

кондиционером;

круиз-контролем;

ассистентом при парковке;

камерой заднего вида;

мультимедийно-развлекательным комплексом: 7-дюймовый сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом, системой Hands Free* и Bluetooth*-модулем.

Также он оборудован системой вызова экстренных служб, функцией дистанционного открывания багажника, салонным зеркалом заднего вида с антибликовым покрытием и антизатемнением, энергопоглощающей рулевой колонкой, функцией автоматической блокировки дверей при начале движения и их разблокировки при аварии.













Седан Changan Alsvin / Фото: "ТИСС АВТО"

Безопасность

Для безопасности маленьких пассажиров предусмотрен детский замок, а на втором ряду кресел установлено крепление стандарта Isofix*.

За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, а также ассистент помощи при движении на склоне.

Седан в комплектации DLX* также располагает камерой бокового обзора, датчиками давления в шинах, системой Start-Stop* и люком в крыше.

Гарантия на автомобили составляет пять лет или 150 тыс. км пробега.

Подробнее о модели можно узнать на официальном сайте Changan: https://changanbrn.changanauto.ru/models/alsvin/

Дисклеймер / Фото: "Тисс Авто"

*Changan Alsvin ("Чанган Алсвин"); LX ("ЭлИкс"); DLX ("ДиЭлИкс"); McPherson ("МакФерсон"); Hands Free ("Хэндс Фри"); Bluetooth ("Блютуз"); Isofix ("Изофикс"); Start-Stop ("Старт- стоп").

Официальный дилер Changan, группа компаний "ТИСС АВТО" (ООО "СВ Лизинг")

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 299-000

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