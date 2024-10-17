В Барнауле появится 13 км линий наружного освещения
До конца 2024 года запланировано устройство освещения на восьми участках улично-дорожной сети города
17 октября 2024, 11:30, ИА Амител
В Барнауле до конца 2024 года планируется устройство линий наружного освещения общей протяженностью 13 км, сообщили в администрации города.
Работы ведутся на 25 участках улично-дорожной сети. Их стоимость составляет порядка 20 млн рублей.
Наружное освещение уже появилось в пригородном поселке Гоньба на улицах Молодежной, Береговой и Мира, а также в проезде от улицы Мира до Молодежной.
Работы по устройству наружного освещения продолжаются на улицах Барнаула, а также в селах Лебяжье, Гоньба и Ягодное.
Закончили устройство освещения на улицах Крутой и Горской.
До конца года запланированы работы на восьми участках: на улице Ярных в черте города, а также в микрорайоне Авиатор на улицах Российской, Юбилейной, Кленовой, Светлой, Хрустальной, Коммерческой и 3-й Малиновой.
За счет субсидии МБУ "Барнаулгорсвет" выполнены работы по устройству освещения на улице Взлетной и от улицы Малахова до Шумакова протяженностью 1,17 км.
В рамках строительства автодорог линии наружного освещения появились на улице 280-летия Барнаула. До конца года запланировано устройство 2,66 км линий на улицах 65 лет Победы и Сергея Семенова.
12:46:18 17-10-2024
А Южный тракт?
14:49:50 17-10-2024
На ул. Крутая и ул. Горская освещение хоть и смонтировано, но не подключено.