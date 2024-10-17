В Барнауле появится 13 км линий наружного освещения

До конца 2024 года запланировано устройство освещения на восьми участках улично-дорожной сети города

17 октября 2024, 11:30, ИА Амител

Работы по устройству линий наружного освещения в Барнауле / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле до конца 2024 года планируется устройство линий наружного освещения общей протяженностью 13 км, сообщили в администрации города.

Работы ведутся на 25 участках улично-дорожной сети. Их стоимость составляет порядка 20 млн рублей.

Наружное освещение уже появилось в пригородном поселке Гоньба на улицах Молодежной, Береговой и Мира, а также в проезде от улицы Мира до Молодежной.

Работы по устройству наружного освещения продолжаются на улицах Барнаула, а также в селах Лебяжье, Гоньба и Ягодное.

Закончили устройство освещения на улицах Крутой и Горской.

До конца года запланированы работы на восьми участках: на улице Ярных в черте города, а также в микрорайоне Авиатор на улицах Российской, Юбилейной, Кленовой, Светлой, Хрустальной, Коммерческой и 3-й Малиновой.

За счет субсидии МБУ "Барнаулгорсвет" выполнены работы по устройству освещения на улице Взлетной и от улицы Малахова до Шумакова протяженностью 1,17 км.

В рамках строительства автодорог линии наружного освещения появились на улице 280-летия Барнаула. До конца года запланировано устройство 2,66 км линий на улицах 65 лет Победы и Сергея Семенова.