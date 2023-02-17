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В Барнауле появится третий пункт передвижного весового контроля

Его планируют оборудовать в дорожно-строительный сезон 2023 года

17 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле появится третий пункт передвижного весового контроля, он будет расположен на Павловском тракте со стороны аэропорта.

Как пояснили в мэрии, весогабаритная лаборатория на этом участке необходима для предотвращения нарушений среди перевозчиков, въезжающих в город по федеральной трассе А-321.

Оборудовать пункт планируют в дорожно-строительный сезон текущего года.

Сейчас в Барнауле оборудованы два пункта передвижного весового контроля большегрузного транспорта – "Понтонный мост" и "Поселок Затон".

Комментарии 2

  • А слово "передвижного" не подразумевает, что пункт должен быть не стационарным?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В крае построено 13 автоматических комплексов весогабаритного контроля – WIM, три из которых расположены в г. Барнауле на: км 11+800 (акт ввода в эксплуатацию от 17.07.2015), км 12+800 (акт ввода в эксплуатацию от 17.07.2015) и км 1+700 (съезд №1 развязки в пос. Затон, акт ввода в эксплуатацию от 13.12.2021) автомобильной дороги К-01 «Мостовой переход через р. Обь в г. Барнауле», А что это такое? www.altdor.ru/obshhie-polozheniya?ysclid=le89tklj8a258153959
    17 февраля, Гость   Ответить
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