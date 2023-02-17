Его планируют оборудовать в дорожно-строительный сезон 2023 года

17 февраля 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле появится третий пункт передвижного весового контроля, он будет расположен на Павловском тракте со стороны аэропорта.

Как пояснили в мэрии, весогабаритная лаборатория на этом участке необходима для предотвращения нарушений среди перевозчиков, въезжающих в город по федеральной трассе А-321.

Оборудовать пункт планируют в дорожно-строительный сезон текущего года.

Сейчас в Барнауле оборудованы два пункта передвижного весового контроля большегрузного транспорта – "Понтонный мост" и "Поселок Затон".