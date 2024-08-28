В Барнауле поймали иностранца с сигаретой в туалете самолета

В отношении мужчины составили административный протокол

28 августа 2024, 12:45, ИА Амител

В Барнауле транспортные полицейские привлекли иностранного гражданина к административной ответственности за курение на борту самолета, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.

"Поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывающего рейсом из Москвы, требуются сотрудники транспортной полиции в связи с нарушением правил безопасного поведения одним из пассажиров", – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что 44-летний житель одной из стран Закавказья во время перелета курил сигарету в туалете.

В отношении мужчины составили административный протокол за "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Наказание – штраф от 500 до 1500 рублей.