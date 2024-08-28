В Барнауле поймали иностранца с сигаретой в туалете самолета
В отношении мужчины составили административный протокол
28 августа 2024, 12:45, ИА Амител
В Барнауле транспортные полицейские привлекли иностранного гражданина к административной ответственности за курение на борту самолета, сообщает в своем Telegram-канале Транспортная полиция Сибири.
"Поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывающего рейсом из Москвы, требуются сотрудники транспортной полиции в связи с нарушением правил безопасного поведения одним из пассажиров", – рассказали в ведомстве.
Оказалось, что 44-летний житель одной из стран Закавказья во время перелета курил сигарету в туалете.
В отношении мужчины составили административный протокол за "нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". Наказание – штраф от 500 до 1500 рублей.
12:50:23 28-08-2024
А больше иностранцы нигде и не ловятся. Самые крупные еще водятся в туалетах круизных лайнеров.
12:55:37 28-08-2024
Странно - не выпал с борта...
13:01:04 28-08-2024
Но никто не останавливает ездящие сегодня по Попова автомобили, сигналящие и тормозящие движение, с высунутыми в люки армянскими флагами... У мохеровых свадьба, хорошо хоть не стреляют.
14:10:12 28-08-2024
Гость (13:01:04 28-08-2024) Но никто не останавливает ездящие сегодня по Попова автомоби... Они что нарушили какой-то закон, если так обратитесь в полицию.
14:38:18 28-08-2024
Гость (14:10:12 28-08-2024) Они что нарушили какой-то закон, если так обратитесь в полиц... Создание помехи движению- это в ПДД есть, подача звукового сигнала - тоже в ПДД есть. Но вы, горцы, ПДД не читали, а права купили.
14:04:14 28-08-2024
Я понимаю мужчину, нужно сделать курилке везде, как было в советское время, что за дискриминация курящих людей, кому они принесут вред, если будут курить в отведенных для этого местах, это ведь не пьяные неадекватны.
17:53:37 28-08-2024
Гость (14:04:14 28-08-2024) Я понимаю мужчину, нужно сделать курилке везде, как было в с... Курилки в самолете? Ну вы, батенька, даете!))))
14:37:03 28-08-2024
Гость (14:04:14 28-08-2024) Я понимаю мужчину, нужно сделать курилке везде, как было в с... Курение- как анальный секс. Противоестественно. Для меня, что курильщик, что педик- одного куста ягоды. Так что строить для их "слабостей" специально курилки- поощрять неестественное поведение, а тем более, мешающее окружающим.
14:48:09 28-08-2024
Гость (14:37:03 28-08-2024) Курение- как анальный секс. Противоестественно. Для меня, чт... тяжело вам наверное с такими мыслями жить.
вот идете по улице - и 70% вокруг курильщики, либо те которые.
жуть.
14:58:47 28-08-2024
Гость (14:37:03 28-08-2024) Курение- как анальный секс. Противоестественно. Для меня, чт...
Вам к доктору надо.
15:19:02 28-08-2024
Юрий Эрдман (14:58:47 28-08-2024) Вам к доктору надо. ... Юрий Карлович, батенька, мы и так телефоны по палатам отбираем.
09:50:22 29-08-2024
Гость (14:37:03 28-08-2024) Курение- как анальный секс. Противоестественно. Для меня, чт... Курильщики - такие же налогоплательщики и граждане страны как и вы...И зачастую много полезнее стране чем тупорылые нытики, которым "воняет"... Вот они то как раз гораздо больше похожи на заднеприводных, потому, что настоящий мужик такие мелочи, как запах сигарет выносит легко и просто не замечает...
10:50:09 29-08-2024
Подвиг совершили. Как же раньше летали? И курили, и пили, и никто не умер?