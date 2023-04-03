В Барнауле пожаловались на детскую больницу, где "условий никаких"
Горожанин рассказал, что ребёнка, которому две недели от роду, отказались принимать в послеродовом отделении
03 апреля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на детскую горбольницу № 2 по ул. Попова, 31.
В паблике "Инцидент Барнаул" мужчина рассказал, что вчера он отвёз туда ребёнка с температурой 39, которому две недели от роду. Однако разместили малыша в отделении, где дети "намного старше", а в послеродовом его принимать отказались.
"Условий никаких. Как можно вообще в таких больницах кого-то лечить? Руководству нет никакого дела", – посетовал горожанин, добавив фото к своим словам.
Фото: "Инцидент Барнаул"
11:01:30 03-04-2023
А скоро уже некого лечить будет. Из Алтайского края бегут, особенно молодые люди. Рождаемость ниже порога смертности. Перспектив никаких, жалкие заработные платы. Про отдаленные деревни вообще молчу, нищета и разруха. Никчемные ФАПы заменили нормальные поликлиники и стационары.
11:11:26 03-04-2023
У нас горе оптимизаторы не умеют считать! Они считают, что закрыть больницы, обьединить в более крупные - это выгодно ! А вот и нет, математика вещь упрямая - затраты растут за счет того, что теперь болезни не предупреждаются, а лечатся запущенные стадии!!! Уничтожение населения идет огромными темпами!
11:26:20 03-04-2023
А вы разве потерпеть не хотите? Ситуация сложная, денег нет. Где все те люди, которые кричали здесь, что они готовы терпеть, терпеть и терпеть, лишь бы Родина жила? Раньше вон, в ВОВ, никто не жаловался. А еще раньше бабы в поле рожали, и ничего. Насколько понимаю, прекрасная какраньшия на пороге, что ж вы жалуетесь? Радоваться надо. "Рождаемость ниже порога смертности. " - недавно здесь радостно писали, что все наоборот.
12:10:26 03-04-2023
Лежали в этой больнице в прошлом году, сказать, что ужас не сказать ничего. Тараканы ходят пешком, ты не спишь, смотришь чтобы на ребенка не залезли. Конечно все можно потерпеть, лишь бы помогли и ребенку стало легче, но за 5 дней нахождения там, своего лечащего врача видели один раз, лежали там и просто кислородиком дышали, дальше подцепили ротовирус, бежали оттуда "сломя голову". Больше туда не ногой.
12:34:32 03-04-2023
Мы с ребенком лежали там 10 лет назад, правда сначала в платной палате, а потом в платном боксе, все было хорошо. Врач приходил по 2 раза в день, за неделю подняли ребенка. До этого лежали на Южном и там становилось только хуже. Спасибо врачу Елене Николаевне! Но она в этой больнице тоже уже давно не работает, видимо есть причины...
15:07:50 03-04-2023
Вот это зачет Попову в карму! Министр - не стыдно?
21:43:13 03-04-2023
"дальше подцепили ротовирус, бежали оттуда "сломя голову"" --- Гость, это в большинстве детских больниц такое. Ротавирус, розеола, синегнойка - всё это с лёгкостью можно подцепить в детской больнице. Поэтому без крайней необходимости НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ.