В Барнауле пожаловались на детскую больницу, где "условий никаких"

Горожанин рассказал, что ребёнка, которому две недели от роду, отказались принимать в послеродовом отделении

03 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на детскую горбольницу № 2 по ул. Попова, 31.

В паблике "Инцидент Барнаул" мужчина рассказал, что вчера он отвёз туда ребёнка с температурой 39, которому две недели от роду. Однако разместили малыша в отделении, где дети "намного старше", а в послеродовом его принимать отказались.

"Условий никаких. Как можно вообще в таких больницах кого-то лечить? Руководству нет никакого дела", – посетовал горожанин, добавив фото к своим словам.



















Фото: "Инцидент Барнаул"