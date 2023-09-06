В Барнауле пожаловались на дорожный знак, который закрывает светофор в центре города

Люди утверждают, что проблеме уже больше недели

06 сентября 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на дорожный знак "Главная дорога", из-за которого не видно пешеходный светофор неподалеку от вокзала.

"Что за гений додумался до такого? Знак вплотную расположен к светофору, верхних цифр не видно совсем!" – посетовала горожанка в паблике "Инцидент Барнаул".

В комментариях один из барнаульцев предположил, что знак просто упал от вибрации на стройке и вдобавок повернулся в другую сторону. Еще одна пользовательница указала, что знак в таком виде висит в этом месте уже больше недели.