НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле пожаловались на разрушающийся лестничный пролёт в многоэтажке

Дом расположен на улице Эмилии Алексеевой

13 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Кадр из видео: "Чёрное и Белое Барнаул"
Кадр из видео: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на разрушающиеся бетонные конструкции лестничного пролёта в многоэтажке.

По его словам, дом относится к УК "Наследие" и расположен по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 84а.

"... А ведь может и рухнуть!" – написал он в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

Горожанин также опубликовал видео, на котором видно, что конструкции страдают из-за влаги:

В другом ролике мужчина указал на причину этой "красоты":

Комментарии 8

  • А что кто то следит за всем этом? В Новосибирске люди жаловались на запах газа, и что. Наблюдал как женщина пыталась выйти с коляской из подъезда. Всё заставлено машинами. Столько любителей собак, что по пешеходке идёшь лавируя!
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Так проем или пролет все- таки?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Да кому вы нужны со своими жалобами особенно в интернете.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Да какая разница:проём или пролёт? Дом в аварийном состоянии. Подвал -кошмар! Проводка в аварийном состоянии! Управляющая компания совершенно не занимается этим домом
    13 февраля, Гость   Ответить
  • И поэтому надо тут орать о себе? Пишите в прокуратуру, жилинспекцию.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Пишите в прокуратуру, жилинспекцию --- одно другому не мешает, есть версия, что когда еще в СМИ орут, то компетентным организациям это помогает лучше работать
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Пишите в жилинспекцию, все отремонтируют, я написала на эту же УК по уборке территории и снег на крыше, все приехали и сделали, в администрацию бесполезно. А вообще у этой УК весь старый фонд, денег собирают мало, вот и результат, в этих домах возможно огромные задолжности по коммунальным платежам, не знаю конкретно про этот дом, но общаги по этой улице имеют огромные задолжности.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Вчера, по этому адресу,поменяли текущие краны...публикация помогла ! Спасибо !
    14 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров