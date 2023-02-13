В Барнауле пожаловались на разрушающийся лестничный пролёт в многоэтажке

Дом расположен на улице Эмилии Алексеевой

13 февраля 2023, 09:20, ИА Амител

Кадр из видео: "Чёрное и Белое Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на разрушающиеся бетонные конструкции лестничного пролёта в многоэтажке.

По его словам, дом относится к УК "Наследие" и расположен по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 84а.

"... А ведь может и рухнуть!" – написал он в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".

Горожанин также опубликовал видео, на котором видно, что конструкции страдают из-за влаги:

В другом ролике мужчина указал на причину этой "красоты":