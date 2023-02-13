В Барнауле пожаловались на разрушающийся лестничный пролёт в многоэтажке
Дом расположен на улице Эмилии Алексеевой
13 февраля 2023, 09:20, ИА Амител
Кадр из видео: "Чёрное и Белое Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на разрушающиеся бетонные конструкции лестничного пролёта в многоэтажке.
По его словам, дом относится к УК "Наследие" и расположен по адресу ул. Эмилии Алексеевой, 84а.
"... А ведь может и рухнуть!" – написал он в паблике "Чёрное и Белое Барнаул".
Горожанин также опубликовал видео, на котором видно, что конструкции страдают из-за влаги:
В другом ролике мужчина указал на причину этой "красоты":
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