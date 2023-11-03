В Барнауле пожаловались на "толпу малолеток", которые кидались снежками

По словам местной жительницы, одним таким снежком ей разбило губу

03 ноября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на подростков, которые вечером 2 ноября кидались снежками. Сообщение горожанки опубликовал телеграм-канал Barnaul 22.

"Около 20:00 напротив трамвайной остановки "42-й Краснознаменной Бригады" толпа малолеток обстреливала снежками трамвай и машины", – рассказала женщина.

По ее словам, кондуктор трамвая № 7 сделала детям замечание, но как только двери закрылись, те продолжили бросать снежки.

"Я была одна на остановке и мне попали в лицо, разбили губу. В машины тоже летели снежки, но никто даже не вышел", – посетовала горожанка и призвала родителей побеседовать со своими детьми и донести до них, "что такое хорошо, а что такое плохо".