В Барнауле пожаловались на "толпу малолеток", которые кидались снежками
По словам местной жительницы, одним таким снежком ей разбило губу
03 ноября 2023, 12:28, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на подростков, которые вечером 2 ноября кидались снежками. Сообщение горожанки опубликовал телеграм-канал Barnaul 22.
"Около 20:00 напротив трамвайной остановки "42-й Краснознаменной Бригады" толпа малолеток обстреливала снежками трамвай и машины", – рассказала женщина.
По ее словам, кондуктор трамвая № 7 сделала детям замечание, но как только двери закрылись, те продолжили бросать снежки.
"Я была одна на остановке и мне попали в лицо, разбили губу. В машины тоже летели снежки, но никто даже не вышел", – посетовала горожанка и призвала родителей побеседовать со своими детьми и донести до них, "что такое хорошо, а что такое плохо".
12:30:08 03-11-2023
но никто даже не вышел -А толку? "Нас не догонят!".
12:32:19 03-11-2023
У нас у полицейских потому и бронь, чтобы на улицах порядок наводить. Кто не хочет, сейчас есть где еще наводить порядок. Хорошо для имиджа будет отреагировать, найти и, как минимум, побеседовать в целях профилактики, чтобы не выросли малолетние правонарушители
12:38:11 03-11-2023
Детки пошли трусливые. На мосту Павловский - Малахова тоже кидают с моста снежки в людей и машины.
12:51:35 03-11-2023
"не вышел" - вы о чем говорите ? максимум что можно - пальцем погрозить. Сейчас ребенок может что то украсть в магазине - и его даже задерживать по моему нельзя. Даже полицейский с ним без родителя говорить не может. Полнейшая безнаказанность
13:01:18 03-11-2023
гость (12:51:35 03-11-2023) "не вышел" - вы о чем говорите ? максимум что можно - пальце... Полицейский допрашивать не может, а пресечь правонарушение и вызвать родителя, его прямая обязанность. От безнаказанности в детстве потом вырастают большие проблемы
13:01:31 03-11-2023
Они же дети...пошалят и перестанут. Их трогать нельзя...государство их оберегает.
14:21:24 03-11-2023
Я была одна на остановке и мне попали в лицо, разбили губу. В машины тоже летели снежки, но никто даже не вышел", ---- есть такие люди, на которых ну все нападают - дети, собаки, самокаты))) вот их хлебом не корми, дай пожаловаться)
14:32:22 03-11-2023
Гость (14:21:24 03-11-2023) Я была одна на остановке и мне попали в лицо, разбили губу. ... Да, а есть и такие, которые ржут надо всеми, а как самих что коснется, так орут во все горло и жалуются во все инстанции)
17:19:44 03-11-2023
Ну подошла бы и этому ребетенку табло разбила, а потом его яжматери, в чем проблема то?
23:34:50 03-11-2023
Во дворе дети лазали по гаражам и бросали снежки в окна дома рядом - целенаправленно, пытаясь попасть в стекло. Стеклопакеты выдержат, но есть и обычные стекла в окнах. Но суть даже не в возможном ущербе - а в самом посыле: а вот мы делаем что хотим, а вы нам ничего не сделаете! И ничего ведь не сделать реально.