НОВОСТИОбщество

В Барнауле пожаловались на водителей автобуса, которые курят в салоне

По словам женщины, перекурить "на ходу" любят в автобусе № 41 и трамвае № 7

09 февраля 2023, 07:33, ИА Амител

Жительница Барнаула пожаловалась на водителей маршрута общественного транспорта № 41, которые курят в салоне автобусов. В паблике "Чёрное и Белое Барнаул" женщина опубликовала кадры, на которых один из них устроил перекур не выходя из автобуса. 

"У меня и моей мамы аллергия на табачный дым; мы сидим и чихаем, так как весь салон провонял сигаретами! Звонили в диспетчерскую, и это не дало никакого результата... Мне ответили, что ничем помочь не можем, носите маску!" – написала она.

Горожанка добавила, что аналогичная проблема наблюдается и в трамвае № 7, водители которого регулярно закуривают, пока едут от остановки "Онкоцентр "Надежда" до конечной. В диспетчерской ей также ничем не смогли помочь, а лишь предложили надеть маску. 

Комментарии 36

  • Водители общественного транспорта курят не только в этих автобусах, на всех маршрутах встречается такое, иной раз просто задыхаешься, и никакая маска не помогает, глупости какие то, маска она явно не от запаха. Действительно много аллергиков, дети, беременные женщины... едут терпят и задыхаются, почему пассажиры должны терпеть эту вонь????
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Сколько езжу, никогда не видела.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Вчера в трамвае (номер не запомнил), на пересечении Павловского и СовАрмии, на остановке, женщина водитель, сидя за рулём трамвая, зажигательно танцевала )
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на своей машине? Или на ОТ - раз в год?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • на 78 маршруте курят, невыносимо ездить в салоне. Зато тарифы на проезд не забывают поднимать. Займитесь культурой поведения водителей.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Если кому-то повезло, то это редкость - исключение из правил! Действительно, задыхаются пассажиры из-за курения водителей! Прямой ВРЕД здоровью, причем доказано, что пассивные курильщики больше страдают, чем активные! Так что запретить ДАВНО было пора, и регулярно штрафовать!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Причем здесь это???
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Я бы в харю ему бычок забил, если б при мне курил.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • ух какой мамкин боевик.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • В позапрошлом году довелось ехать в маршрутном ПАЗике в Кемерово. В салоне висит объявление "Если водитель курит - Вы имеете право не оплачивать проезд". Но нашим "властьпридержащим" города конечно же слабО проявить такую инициативу
    09 февраля, Гость   Ответить
  • на 78 маршруте курят, невыносимо ездить в салоне - там не только курят. Там за рулем неадекваты. Как-то женщина попросила водителя не курить, он устроил такую цыганочку с выходом - орал, визжал, что он сейчас выйдет и все бросит, что у него больное сердце, что он тут вообще, а все вокруг - сволочи и т.д. Было страшновато. И вел так, что еще чуть, и авария - ему было некогда правила соблюдать, он орал. И ведь как-то справку у психиатра получил) А курят практически везде, в том же 47 зачастую дышать нечем, вонь стоит.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • 54 автобус на конечную на вокзале подъезжает всегда прокуренный, потому что эти вонючки- водители, курят прямо в салоне, перед заходом на очередной круг. Про 78 можно не говорить- половина водил курят прямо на маршруте.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Я тоже не переношу табачный дым-начинаю кашлять, но вы поставьте себя на его место! В туалет нормально не сходить, поесть нормально нет возможности, покурить тоже. Может они так притупляют чувство голода? Да и курят они, как правило, в окно.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, что мешает водителю 54 автобуса выйти из машины и покурить на свежем воздухе на конечной? Ноги размять... Нет, их высочество наследный принц Тальменки и Куеты будут вонять, а вы, смерды, нюхайте!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Если водятел курит, надо не платить ему зарплату, пусть выбирает, пососать табачину или деньги.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да и курят они, как правило, в окно. _ При открытом окне зимой воздух наоборот заходит в помещение-салон. Водитель же не вываливается по пояс за окно.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Да и курят они, как правило, в окно. - а дым идет в салон. Ну и "в окно" - это в движении. А на конечной - в салоне. И подъезжает потом с вонючим салоном к остановке(
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Значит мне повезло с водителями 58 маршрута.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Я тоже не переношу табачный дым-начинаю кашлять, но вы поставьте себя на его место! В туалет нормально не сходить, поесть нормально нет возможности, покурить тоже. Может они так притупляют чувство голода? Да и курят они, как правило, в окно.---- надо же, единственный комментарий адекватного человека. Кстати, а как вам, жалобщики, вонь друг от друга - перегар, жуткие духи, нередко еще кое что совсем неприличное? Это похуже сигареты будет. Или нет?))
    09 февраля, Гость   Ответить
  • В туалет нормально не сходить, поесть нормально нет возможности, покурить тоже.--------- пусть увольняется.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • вонь друг от друга - перегар, жуткие духи, нередко еще кое что совсем неприличное? - странная логика. То есть ежели от какого-то неадеквата воняет в салоне, то пусть воняет и от водителя? Как оно у вас в голове коннектится? Если кто-то гадит в подъезде, то можно поверху и бычки кидать, хуже не будет - так, что ли?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Всем,кто одобряет курение за рулем в ОТ-водитель находится на РАБОЧЕМ месте!!! Многие из врачей, педагогов, продавцов в магазине и т.д. и т.п. курят на рабочем месте в присутствии посетителей? НИКТО!! Потому что сразу крик и вообще это запрещено. Чем водитель маршрутки лучше, объясните? Он делает круг за 40 мин-час(ну я точно не знаю). На конечной можно выйти и покурить,если так хочется. Неужели нельзя потерпеть? Он же в туалет под себя не ходит во время поездки? И не надо мне рассказывать,что нельзя потерпеть, я бывший курильщик со стажем 18 лет, все можно-и потерпеть не курить несколько часов и бросить,при желании.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • вонь друг от друга - перегар, жуткие духи, нередко еще кое что совсем неприличное? Это похуже сигареты будет.//// Но по поводу этого нет никаких законов (возможно, к сожалению), а по поводу курения в общественных местах- есть. Административочка. Штраф и анальная депиляция.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Я сама курю, поэтому понимаю водителей, не такие уж у них высокие зарплаты, что бы терпеть круг, пусть курят в окно, меня не напрягает. Я тоже в рабочее время курю, работаю с людьми, при них не курю, но после перекура от меня конечно же пахнет.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • не такие уж у них высокие зарплаты, что бы терпеть круг, пусть курят в окно, меня не напрягает-------- еще одна терпилка. он тебе в сумочку нагадит, потому что прижало и он терпеть не смог, ты и этому объяснение найдешь?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • не такие уж у них высокие зарплаты, что бы терпеть - атлично. Теперь все, у кого невысокая зп, могут делать все, что угодно? Ну раз зп невысокая. Продавцы - хамить покупателям и обсчитывать - а что, не такая уж у них высокая зп. Учителя - заниматься рукоприкладством - зп тоже не айс. Гражданин с невысокой зп получит зеленый свет на то, чтобы валить мусор под окна. А дворник с невысокой зп - не убирать этот мусор, потерпят, ничего страшного.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • "Сколько езжу, никогда не видела." --- Гость, да ладно! Постоянно курят водители общественного транспорта. Вы или не ездите, или у вас гайморит, или врёте.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • "но вы поставьте себя на его место!" --- Гость, глупости только не надо говорить. Водителю запрещено курить в салоне. А вы можете себя хоть на место наркомана ставить, если вам нравится. Или вора.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Я сама курю..... после перекура от меня конечно же пахнет......---Ужасно, когда курят женщины и потом воняют табаком. Не завидую сослуживцам, с которыми вы потом общаетесь...А , если они еще и в подчинении, то ,естественно, что просто вынуждены терпеть ваш аромат.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Курящая щенщина, как правило, не обладает тем обонянием, которое отличает женщин в массе... поэтому они начинают эксперименты с парфюмами... Что у нас там? Ага, дэзик, давай сюда... перед выходом- орошаемся туалетной водой, так так, что на полу мокрый круг остаётся... мда, заходишь в учреждение, где женщины курят и серпентарий у них сразу на несколько человек, и апдаешь в обморок от этого дакого коктейля из прокисших в прошлом веке Клима, ИзабельТ, Опиума, Дюны, мужского дезика Экс и средства интимной гигиены с алоэ, приправленного немытыми волосами... Но нотасердца тут, конечно, табачная смола и махорка! Задумайтесь, женщины...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Для тех,кто "ЗА"-я думаю,что если вот придет мастер по ремонту чего-то к вам в дом, или ремонт будет делать, разберет шкаф или займется поклейкой обоев... еще и закурит прям тут же, в комнате..думаю, не понравится вам. А в чем разница с водителем в ОТ? Он также на работе и оказывает услугу,за которые платят. Есть условия оказания услуги, есть правила. Я еду. Плачу за проезд. Почему другие нарушают правила? И еще момент. Водитель курит. Ну давайте пассажиры тоже начнут, ну а что такого ? Все на равных)))
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Задумайтесь, женщины... - агада, все как обычно. Ничего, что от курящего мужика пасет ничуть не лучше? Только там смесь поганого курева, немытого тела и да, зачастую вишенкой на торте какое-нибудь дешевое парфюмированное средство. А уж какое амбре изо рта тех, кто, затянувшись как в последний раз, швыряет сигу под ноги и запрыгивает в автобус, выдыхая последнюю затяжку на пассажиров... Так что давайте задумаются все, а не только женщины)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Курение в общественном транспорте это плохо и подлежит наказанию , как за курение в Общественном месте ,административка. В обще с культурой не всё хорошо курение не исключение . Когда курят Альфа " "ещё туда сюда ну вот когда курят да ещё на ходу молоденькие козочки ну вот ту прям , да еще на ходу , на улице.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, руль в трамвае? Танцевать сидя?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • не только на этих маршрутах курят водители! 78, 75, 65... ехала на 78 с пожилой мамой из Леруа и как только мы заехали на мост, водила закурил. 2 минуты от конечной!! маме стало плохо, тк она не переносит табачный дым и она сделала замечание водителю, на что он остановил маршрутку и начал нас выгонять и оскорблять! я позвонила в диспетчерскую и, надеюсь, он больше не работает с людьми.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гостья, я в шоке от вашего коммента. Вы в своем уме вообще? А давайте все, кто считает, что у него з/п так себе, будет курить на рабочем месте. Не, нуачо? Заходишь в магазин или детсад, а там перекур. И да, я не борец с курением, хоть и бросила 4 мес. назад, но стаж 36 лет.
    09 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров