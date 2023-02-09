В Барнауле пожаловались на водителей автобуса, которые курят в салоне

По словам женщины, перекурить "на ходу" любят в автобусе № 41 и трамвае № 7

09 февраля 2023, 07:33, ИА Амител

Жительница Барнаула пожаловалась на водителей маршрута общественного транспорта № 41, которые курят в салоне автобусов. В паблике "Чёрное и Белое Барнаул" женщина опубликовала кадры, на которых один из них устроил перекур не выходя из автобуса.

"У меня и моей мамы аллергия на табачный дым; мы сидим и чихаем, так как весь салон провонял сигаретами! Звонили в диспетчерскую, и это не дало никакого результата... Мне ответили, что ничем помочь не можем, носите маску!" – написала она.

Горожанка добавила, что аналогичная проблема наблюдается и в трамвае № 7, водители которого регулярно закуривают, пока едут от остановки "Онкоцентр "Надежда" до конечной. В диспетчерской ей также ничем не смогли помочь, а лишь предложили надеть маску.