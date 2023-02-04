В Барнауле преданная собака осталась на улице, после того как хозяина увезла скорая

Питомец не подпускал врачей к мужчине

04 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле преданная собака ждёт хозяина, которому стало плохо во время прогулки, и его увезла скорая помощь. Об этом сообщили в паблике "В курсе 22".

Инцидент случился 3 февраля у дома № 4б по улице Островского.

"Мужчина выгуливал собаку и в какой-то момент ему стало плохо, в результате чего он потерял сознание. Пока ехали медики пёсик не отходил от хозяина и никого к нему не подпускал", – сказано в публикации.

После того как мужчину увезли, питомец так и остался на этом же месте. "Мёрзнет и никого к себе не подпускает", – отметили очевидцы.

Судьба животного на данный момент неизвестна.