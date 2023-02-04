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В Барнауле преданная собака осталась на улице, после того как хозяина увезла скорая

Питомец не подпускал врачей к мужчине

04 февраля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле преданная собака ждёт хозяина, которому стало плохо во время прогулки, и его увезла скорая помощь. Об этом сообщили в паблике "В курсе 22".

Инцидент случился 3 февраля у дома № 4б по улице Островского.

"Мужчина выгуливал собаку и в какой-то момент ему стало плохо, в результате чего он потерял сознание. Пока ехали медики пёсик не отходил от хозяина и никого к нему не подпускал", – сказано в публикации.

После того как мужчину увезли, питомец так и остался на этом же месте. "Мёрзнет и никого к себе не подпускает", – отметили очевидцы.

Судьба животного на данный момент неизвестна.

Комментарии 5

  • Вот теперь злопыхатели увидели, как собаки могут стать беспризорными на ровном месте. Противно было читать в комментариях, как злорадствовали, что в Барнауле какой-то гад собак отстреливал и на патрону ему скинуться надо. Какие в этом отношении, такие и в жизни, злобные.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • " Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"
    04 февраля, Гость   Ответить
  • Не предадут, Не кинут, не подставят... И за обиду вам не отомстят, Никак... В беде не бросят, Умирать вас не оставят... Любить учитесь, люди, у Собак..
    04 февраля, Гость   Ответить
  • "Нам до собак ещё расти, Чтоб вровень встать с их благородством, А им вовек не доползти До человеческого скотства."- Розенбаум.
    04 февраля, Гость   Ответить
  • И кто собаку забрал? Родственники у хозяина есть?
    04 февраля, Гость   Ответить
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