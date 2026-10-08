В Барнауле предпринимателя осудили за дачу взятки чиновнику мэрии

Житель города платил за сведения из государственной системы

08 октября 2026, 10:07, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Суд в Барнауле вынес приговор директору кадастровой фирмы за дачу взятки чиновнику мэрии города. Всего преступник перевел сотруднику администрации 180 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

Как выяснили правоохранители, предприниматель с 2022 по 2025 год платил деньги начальнику одного из отделов комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за сведения из государственной системы, которые приносили выгоду его компании.

"Денежные средства предназначались за предоставление ему в первоочередном порядке, минуя процедуру направления, регистрации и рассмотрения запроса, сведений, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и необходимых для осуществления успешной коммерческой деятельности юридического лица", — говорится в публикации.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в трехкратном размере взятки — в сумме 543 900 рублей. Уголовное дело в отношении чиновника сейчас рассматривается в суде.