Начальником УМВД по Барнаулу назначили Петра Бандурина

Мэр Вячеслав Франк поздравил Петра Бандурина с назначением на должность

01 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

На должность начальника УМВД по Барнаулу назначили полковника полиции Петра Бандурина, сообщили в мэрии.

Нового начальника в актовом зале городского МВД личному составу представил руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Камышев. Он отметил опыт Бандурина, который более 20 лет занимает руководящие должности и с марта 2025 года исполнял обязанности руководителя управления. Начальник главка также поставил перед ним задачи по комплектованию территориального органа и улучшению условий труда и отдыха личного состава.

Присутствующий на мероприятии глава города Вячеслав Франк поздравил Петра Бандурина с назначением на должность.

"Спасибо за выбор этой непростой и ответственной профессии, ваша работа очень нужна и востребована. Быть начальником городской полиции значит посвятить свою жизнь служению жителям города", — заявил мэр.