Начальником УМВД по Барнаулу назначили Петра Бандурина
Мэр Вячеслав Франк поздравил Петра Бандурина с назначением на должность
01 июля 2025, 10:00, ИА Амител
На должность начальника УМВД по Барнаулу назначили полковника полиции Петра Бандурина, сообщили в мэрии.
Нового начальника в актовом зале городского МВД личному составу представил руководитель ГУ МВД по Алтайскому краю Сергей Камышев. Он отметил опыт Бандурина, который более 20 лет занимает руководящие должности и с марта 2025 года исполнял обязанности руководителя управления. Начальник главка также поставил перед ним задачи по комплектованию территориального органа и улучшению условий труда и отдыха личного состава.
Присутствующий на мероприятии глава города Вячеслав Франк поздравил Петра Бандурина с назначением на должность.
"Спасибо за выбор этой непростой и ответственной профессии, ваша работа очень нужна и востребована. Быть начальником городской полиции значит посвятить свою жизнь служению жителям города", — заявил мэр.
11:11:37 01-07-2025
ЗВЕЗДОЧКИ НАШИ, за чей счет этот банкет?
За счет средств федерального бюджета (налоговая часть).
Расходы нужно сокращать, бюджет не резиновый.
11:37:03 01-07-2025
Ну теперь дрожжи преступность в Барнауле.
13:15:32 01-07-2025
Начните с Челюскинцев 69. Там возле жилого дома круглосуточно собираются маргинальные элементы. Пьют, курят, кричат, врубают музыку на всю округу. Раньше хоть там ППС машина стояла. Сейчас на синих прилавках построенных якобы на лавочках восседает местный бомонд и творит беззаконие. Центральная часть города. До Центрального РОВД 300 метров. Никто не занимается вопросом уже 3 года.