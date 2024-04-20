В Барнауле при пожаре в частном доме погибли два человека
Предварительно установлено, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем
20 апреля 2024, 14:09, ИА Амител
Пожар на улице Кулундинской в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме на улице Кулундинской в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось минувшей ночью, пройденная огнем площадь составила около 55 "квадратов". На месте работали 34 спасателя на 8 пожарных машинах.
Предположительно, пожар произошел из неосторожного обращения с огнем. Точную причину устанавливают.
17:53:30 20-04-2024
Печально. Адрес то отсутствует.