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В Барнауле при пожаре в частном доме погибли два человека

Предварительно установлено, что возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем

20 апреля 2024, 14:09, ИА Амител

Пожар на улице Кулундинской в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар на улице Кулундинской в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме на улице Кулундинской в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось минувшей ночью, пройденная огнем площадь составила около 55 "квадратов". На месте работали 34 спасателя на 8 пожарных машинах. 

Предположительно, пожар произошел из неосторожного обращения с огнем. Точную причину устанавливают.

Барнаул Пожары

Комментарии 1

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Олег

17:53:30 20-04-2024

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