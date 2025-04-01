Двух человек спасли при пожаре в барнаульской многоэтажке

В качестве самой вероятной причины произошедшего называют неосторожное курение

01 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Пожар на улице Георгия Исакова / Фото: МЧС Алтайского края

Двое человек спасены во время пожара в квартире на седьмом этаже жилого дома по улице Георгия Исакова в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.

В квартире горели вещи на площади около 15 "квадратов". На месте работали 14 специалистов с двумя автоцистернами и одной автолестницей.

"Газодымозащитниками из квартиры спасены два человека. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

В конце марта в Барнауле на улице Цаплина произошел пожар в четырехэтажном доме, где горели балконы на двух этажах.