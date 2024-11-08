В Барнауле приняли бюджет на 27 млрд рублей в первом чтении

Все депутаты поддержали главный финансовый документ города

08 ноября 2024, 10:20, Александра Черданцева

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы поддержали проект бюджета на 2025-2027 годы, который разработала администрация краевой столицы. Решение приняли только что на заседании БГД. Но это было пока только первое чтение, окончательно его утвердят только через месяц.

Основные параметры депутатам представила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула Ольга Шернина. Итак, в 2025 году бюджет будет таким:

доходы – 25,9 млрд рублей;

расходы – 27 млрд рублей.

Разница между доходам и расходами – это дефицит, и пока на предельно возможном уровне.

Основная часть денег из казны пойдет на "социалку": образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта.

Подробнее о бюджете, а также почему все депутаты проголосовали "за", читайте в ближайшем материале на amic.ru.