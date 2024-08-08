В Барнауле продают руины дома купца Поскотинова, где хотели сделать мини-парк

Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать объект максимум за семь лет

08 августа 2024, 13:40, ИА Амител

Дом купца Поскотинова в Барнауле / Фото: staslandia.ru

В Барнауле выставили на продажу памятника архитектуры регионального значения - дом купца Поскотинова, расположенный на улице Мало-Олонская, 21. Открытый аукцион стартовал 1 августа - в этот день начался прием заявок, который продолжится до 26 августа.

"Объект культурного наследия признан находящимся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в описании к лоту.

Начальная цена - 1 рубль, при этом шаг конкурса - 1 582 019,62 рубля. Размер задатка 6 328 078,49 рубля. Кадастровая стоимость объекта - 31 640 392,45 рубля. Нежилое помещение площадью 2 361,5 кв. метра находится в государственной собственности.

Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать максимум за семь лет.

Как отмечает "Толк", фасад разрушенного здания немного привели в порядок перед аукционом. В частности, часть окон, дверных проемов и некоторые дыры в стенах заложили кирпичами, где-то поставили металлические решетки, а с торца здания появилась пластиковая дверь.

Напомним, ранее в заросшем деревьями доме купца Поскотинова предлагали сделать барнаульское "Зарядье".