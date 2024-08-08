В Барнауле продают руины дома купца Поскотинова, где хотели сделать мини-парк
Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать объект максимум за семь лет
08 августа 2024, 13:40, ИА Амител
В Барнауле выставили на продажу памятника архитектуры регионального значения - дом купца Поскотинова, расположенный на улице Мало-Олонская, 21. Открытый аукцион стартовал 1 августа - в этот день начался прием заявок, который продолжится до 26 августа.
"Объект культурного наследия признан находящимся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в описании к лоту.
Начальная цена - 1 рубль, при этом шаг конкурса - 1 582 019,62 рубля. Размер задатка 6 328 078,49 рубля. Кадастровая стоимость объекта - 31 640 392,45 рубля. Нежилое помещение площадью 2 361,5 кв. метра находится в государственной собственности.
Историческое здание передадут новому владельцу, если он готов отреставрировать максимум за семь лет.
Как отмечает "Толк", фасад разрушенного здания немного привели в порядок перед аукционом. В частности, часть окон, дверных проемов и некоторые дыры в стенах заложили кирпичами, где-то поставили металлические решетки, а с торца здания появилась пластиковая дверь.
Напомним, ранее в заросшем деревьями доме купца Поскотинова предлагали сделать барнаульское "Зарядье".
14:02:39 08-08-2024
Я даже знаю кто купит. Потом как с Локомотивом. От дома купца Поскотинова останутся стены, а внутри вырастит человечник на 26 этажей с подземным паркингом. А если храм, что по соседству мешать будет, то и его подвинут.
14:37:29 08-08-2024
вы купите . отреставрируйте. к чему такие рассуждения? в аукционе все равны.
19:01:01 08-08-2024
Гость (14:37:29 08-08-2024) вы купите . отреставрируйте. к чему такие рассуждения? в ау... Равны, но некоторые ровнее.
18:30:38 08-08-2024
Здание угробида налоговая инспекция. За их счёт и приводить строение в порядок.
08:09:19 09-08-2024
В Барнауле, у чиновников , отношение к историческим обьектам ,которых и так очень мало, очень "интересное",плевое. Десяток лет здания рушатся, а когда остаются одна,две стены начинают искать инвесторов-меценатов.Нельзя было лет 15 назад отдать на реставрацию,решив все проблемы?
08:19:01 09-08-2024
Гость (08:09:19 09-08-2024) В Барнауле, у чиновников , отношение к историческим обьектам... Ха-ха, музей отдали лет 15 назад и...?)
08:39:14 09-08-2024
После того, как прокуратура встала на место исторического здания, к власти цензурных слов не возможно применить.
13:48:44 11-08-2024
Самое стрёмное, что нашим руководителям проще проблему скинуть с себя, чем её решать и так повсеместно. Вечно сидят и ждут или когда прокуратура их нагнёт или кто бы из частников на себя взял проблему, а они очередными пиар акциями в СМИ себя пропиарят за государственные деньги. Сколтко неэффективности в этих министерствах, люди от реальной жизни такое ощущение оторваны и живут в каком то своём вакуумном мирке. Вот и весь ответ, почему у нас исчезает культурное наследие.