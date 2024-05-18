В Барнауле продлили отключение холодной воды из-за коммунальной аварии

Специалисты продолжают устранять повреждение на водопроводе

18 мая 2024, 19:30, ИА Амител

В Барнауле отключили холодную воду / Фото: pxhere.com

В Барнауле 18 мая продлили отключение холодной воды до 24:00 из-за повреждения водопровода по улице Фурманова, 55, сообщает "Росводоканал".

Изначально планировали дать воду в 17:00, однако специалисты так и не закончили земляные работы. Напомним адреса отключения:

Также давление понижено в границах проспектов Строителей, Красноармейского, Социалистического и улицы Мерзликина.

На предприятии извинились за доставленные неудобства и в случае возникновения вопросов попросили звонить на номер 500-101.