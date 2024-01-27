В Барнауле продлили перекрытие улицы Димитрова до 28 января

Специалисты продолжают устранять коммунальную аварию

27 января 2024, 20:23, ИА Амител

Перекрытие улицы Димитрова / Изображение: "Яндекс Карты"

В Барнауле продлили перекрытие улицы Димитрова на участке от дома № 81 до пересечения с проспектом Ленина, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Ограничение связано с устранением коммунальной аварии у дома № 79, которая случилась утром 27 января. Изначально ее планировали устранить к 19:00 этого же дня, но в итоге дедлайн перенесли на 08:00 28 января. Воду из-за случившегося перекрывать не стали.

Тем временем на предприятии сообщили, что починили трубопровод по пр. Ленина, 165, из-за повреждения на котором без холодной воды оставались больше 30 домов.