В Барнауле продлили перекрытие улицы Димитрова до 28 января
Специалисты продолжают устранять коммунальную аварию
27 января 2024, 20:23, ИА Амител
Перекрытие улицы Димитрова / Изображение: "Яндекс Карты"
В Барнауле продлили перекрытие улицы Димитрова на участке от дома № 81 до пересечения с проспектом Ленина, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Ограничение связано с устранением коммунальной аварии у дома № 79, которая случилась утром 27 января. Изначально ее планировали устранить к 19:00 этого же дня, но в итоге дедлайн перенесли на 08:00 28 января. Воду из-за случившегося перекрывать не стали.
Тем временем на предприятии сообщили, что починили трубопровод по пр. Ленина, 165, из-за повреждения на котором без холодной воды оставались больше 30 домов.
09:51:58 28-01-2024
каждый день аварии... в Бийске вообще неделю без холодной воды сидели