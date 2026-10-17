В Барнауле пройдет продовольственная ярмарка выходного дня 17 октября
Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00
17 октября 2026, 09:35, ИА Амител
Осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru
Барнаульцев приглашают на продовольственную ярмарку выходного дня, которая пройдет 17 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.
Покупателям предложат мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и другие товары.
Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00.
Где пройдет ярмарка?
- Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодёжной и пр‑та Красноармейского);
- Индустриальный район — м‑р Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский район — п. Казенная Заимка;
- Октябрьский район — ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный район — с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; м‑р Затон, ул. Водников, 11.
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