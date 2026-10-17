В Барнауле пройдет продовольственная ярмарка выходного дня 17 октября

Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00

17 октября 2026, 09:35, ИА Амител

Осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульцев приглашают на продовольственную ярмарку выходного дня, которая пройдет 17 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Покупателям предложат мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и другие товары.

Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00.

Где пройдет ярмарка?