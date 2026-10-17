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В Барнауле пройдет продовольственная ярмарка выходного дня 17 октября

Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00

17 октября 2026, 09:35, ИА Амител

Осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru
Осенняя продовольственная ярмарка в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульцев приглашают на продовольственную ярмарку выходного дня, которая пройдет 17 октября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Покупателям предложат мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные и рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, саженцы и другие товары.

Торговые площадки будут работать с 09:00 до 14:00.

Где пройдет ярмарка?

  • Железнодорожный район — сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодёжной и пр‑та Красноармейского);
  • Индустриальный район — м‑р Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
  • Ленинский район — п. Казенная Заимка;
  • Октябрьский район — ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район — с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; м‑р Затон, ул. Водников, 11.

Барнаул торговля

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