В Барнауле произошел крупный пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова
Погибших и пострадавших нет
19 октября 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле ранним утром 19 октября произошел пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова, сообщили в МЧС Алтайского края.
К тушению привлекались 35 человек и 9 единиц техники. Из опасной зоны они вынесли четыре газовых баллона и потушили пламя на площади около 120 "квадратов".
Кроме того, вечером 18 октября пожарные ликвидировали возгорание в электрощитовой в четырехэтажном доме по улице 40 лет Октября. 13 жильцов были эвакуированы, еще 30 вышли на свежий воздух самостоятельно. Огонь оперативно потушили на площади три квадратных метра.
Погибших и пострадавших в обоих случаях нет.
09:07:00 19-10-2023
произошел пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова ------ Началось???
09:47:10 19-10-2023
Гость (09:07:00 19-10-2023) произошел пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова ---... Вчера же террорист здесь писал открыто, что будет поджигать. Или если бы пообещал органы власти поджечь - тогда да, "это другое", а жизнь и имущество простых граждан ничего не стоит, компетентные органы в стороне?
09:14:15 19-10-2023
А как этот пожар связан с планами расселения? Случайность, надо полагать? Может, помогут ответить компетентные органы?
09:27:49 19-10-2023
У кого еще не установлены камеры с обзором подходов к дому, пора заняться этим вопросом.
10:11:34 19-10-2023
Совпадение? Не думаю
10:12:29 19-10-2023
Жительница данного дома одна из тех, кто написал замечания по проекту застройки этого квартала, который подразумевал снос частных домов и возведение высотных и её замечания были учтены (этот проект был отклонен, пог крайней мере, пока). Теперь возникает вопрос: это случайность или чьё-то преднамеренное действие?
10:46:46 19-10-2023
Народ, объединенный проблемой застройки должен организоваться и создать активно действующее "соседство", установить камеры слежения за домами и прилегающими территориями и вебсайт (что-то вроде локальной соцсети только для входящих в сообщество соседей). Туда можно будет оперативно выкладывать сообщения и фото/видео странных и подозрительных личностей, событий и т.п., чтобы держать всех соседей в курсе. В одиночку человек слаб - многие боятся противостоять беспределу. И шум по поводу всей этой "застройки" должен всегда долетать до Москвы. При необходимости "соседство" может скинуться и нанять адвоката или отправить представителя пробивать справедливость и законность наверху, вплоть до петиции Президенту и обращений в СК. На местном уровне эти уроды всегда найдут способ так или иначе "похоронить" происходящее и не мытьем, так катаньем добиться своего. Возможно создание "дружин" для патрулирования или быстрого реагирования в районе соседства и т.п. (естественно, с учетом действующего законодательства). Другой вопрос... хватит вслепую избирать предложенных депутатов. "Народные избранники" должны ответить по вопросу неправедной застройки до того как вы отдадите им свои голоса. И с действующих не стесняйтесь спрашивать. Они для нас, а не наоборот. Но главное, начатое надо всегда доводить до конца. И да - администрация города, губернатор и другие представители власти не должны оставаться в стороне и вопросы к ним по поводу отстаивания законных прав граждан не должны сходить с повестки дня. Если нет от них защиты - к х.... таких представителей. Не стесняйтесь защищать свои права и объединяться. Это не СССР, а капитализм с нечеловеческим лицом, ребята...
14:45:54 19-10-2023
Не так давно была новость, что какую-то тётку посадили на несколько лет за то, что она только собиралась поджигать «органы власти» . Здесь через комменты в СМИ вчера некие субъекты обещали поджоги граждан, проживающих на горе. Ночью случился пожар. Чем отличаются поджоги «органов власти» от поджогов других жителей Барнаула? Во время СВО однозначно теракт, направленный против мирных жителей.
15:13:20 19-10-2023
Гость (14:45:54 19-10-2023) Не так давно была новость, что какую-то тётку посадили на не... Надо ещё проверить застройщика на связь с укрропами. В такое неспокойное время намеренная эскалация конфликта с жителями и попытки сжечь живьём людей – теракт.
16:17:08 19-10-2023
Ребята, вас вчера всего лишь навсего предупредили, к чему вам готовиться. Так уже было в нашем городе много раз. Это уже привычная и отработанная схема. Вам было класть на всё, пока не коснулось вас.
17:30:10 19-10-2023
Смешно! (16:17:08 19-10-2023) Ребята, вас вчера всего лишь навсего предупредили, к чему ва... Устраивать пожары в РФ - отработанная схема укропских террористов.