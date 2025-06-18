В Барнауле пропал 17-летний подросток. Обновлено
Юноша ушел из дома в неизвестном направлении, взяв с собой спортивную сумку
18 июня 2025, 07:14, ИА Амител
Фото: "ЛизаАлерт"
Обновлено 18:33. Юношу нашли живым.
В Барнауле ищут 17-летнего подростка, который 17 июня ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Об этом сообщает алтайское отделение "ЛизаАлерт".
Предположительно, юноша был одет в темно-зеленую ветровку, черную футболку, черные шорты либо светло-голубые штаны и красные сланцы. С собой у него была спортивная сумка.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые.
11:26:28 18-06-2025
Вчера ушел и еще не пришел?? Да бухает с друзьями на чьей-нибудь даче..