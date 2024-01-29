В Барнауле пропал высокий парень в темно-синих кроссовках

Его местонахождение неизвестно с 22 января

29 января 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: "Лиза Алерт"

В Барнауле пропал 25-летний Михаил Свинухов, сообщает "ЛизаАлерт".

Местонахождение парня неизвестно с 22 января.

Приметы: рост 190 см, худощав, волосы русые, глаза серые. В последний раз его видели в черной куртке, светло-коричневых штанах, темно-синих кедах и черной шапке.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8-800-700-54-52 или 112.