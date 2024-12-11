В Барнауле пропала глухонемая бабушка, страдающая деменцией
9 декабря женщина ушла в неизвестном направлении
11 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
В Барнауле третий день разыскивают 73-летнюю жительницу, которая 9 декабря ушла в неизвестном направлении, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза черные.
Была одета: темно-зеленая куртка, синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.
Как уточняет "Инцидент Барнаул", женщина страдает деменцией, глухонемая.
18:16:13 11-12-2024
морозы такие стоят, эхэх