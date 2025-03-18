В Барнауле прошел I Всероссийский форум, посвященный демографической ситуации в России
Участники обсудили снижение рождаемости, поддержку семьи, многодетности и традиционных ценностей
18 марта 2025, 18:00, ИА Амител
С 14 по 16 марта в Барнауле прошел I Всероссийский форум, ставший площадкой для обсуждения актуальных вопросов демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Организаторами мероприятия выступили Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России" и межрегиональная социально ориентированная организация "Экология женщины" при поддержке депутата Госдумы Александра Терентьева. В форуме также приняла участие сенатор РФ Ольга Епифанова. Модератором события стала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, член президиума СДСЖР Евгения Боровикова.
Форум собрал представителей 30 регионов России: общественных деятелей, ученых, врачей, а также бойцов СВО. Особыми гостями стали многодетные матери, которые поделились своими историями, рассказали о помощи, которую получают от государства, и о том, какой поддержки еще не хватает.
Демографическая ситуация в России вызывает серьезную озабоченность. Численность населения страны неуклонно сокращается, а в Алтайском крае этот процесс достиг отметки 12% за последние годы. По данным председателя СДСЖР в Алтайском крае Ирины Шипулиной, наблюдают устойчивое снижение рождаемости и количества зарегистрированных браков, при этом растет число разводов и детей, рожденных вне брака.
Единственным положительным моментом в этой ситуации стал рост числа многодетных семей, который за последнее десятилетие составил 73%.
"Без женщины, без семьи нет государства!" – сказал Александр Терентьев.
И подчеркнул, что в России все еще недостаточно внимания уделяют улучшению демографической ситуации. По его мнению, необходимо не только вкладывать средства в эту сферу, но и анализировать эффективность таких инвестиций.
"Это должна быть взвешенная, системная работа, которая позволит по итогу получить очень мощное, крепкое общество, и, как следствие, крепкое государство", – подытожил лидер алтайских социалистов.
Участники выступили с инициативами, направленными на улучшение демографической ситуации в стране и повышение значимости института семьи. Министр соцзащиты населения Алтайского края Наталья Оськина заверила собравшихся в поддержке разработанных инициатив.
На форуме также обсудили важные вопросы:
- роль женщин в современном обществе;
- трудности молодых семей;
- поддержку многодетных в сельской местности;
- проблемы воспитания детей с ментальными нарушениями.
По итогам встречи участники пришли к выводу о необходимости активного продвижения положительного имиджа многодетности в СМИ и социальных сетях. Предложения по улучшению законодательства в сфере демографии направят в госорганы, Совет Федерации, Государственную Думу и региональные законодательные органы.
18:38:51 18-03-2025
Хочу заметить, что половину статьи занимает перечисление участников "форума" и их должностей, регалий, положения в обществе. Кому это надо?
Вторая половина состоит из кратких глупостей, пиара и желания понравиться. Пример, "Без женщины, без семьи нет государства!".
И ни слова, что традиционной семьи и детей не может быть без МУЖИКА! Без мужика, которого мы законодательно лишили пенсии, установив возраст до которого они не доживают, лишив нормальной зарплаты, на которую они могут содержать семью!
В нашей жизни мужик оказался всем должен и даже должен вовремя умереть, чтобы не нагружать пенсионную систему. Может это тоже проблема, из-за которой мужики не хотят размножаться, может для решения проблемы нужно вспомнить о наших мужиках, а не заменять их мигрантами.
19:39:35 18-03-2025
Гостья (18:38:51 18-03-2025) Хочу заметить, что половину статьи занимает перечисление уча... Судя по статье, мужиков в этот раз не обсуждали. Вздохните свободно. В контексте улучшения демографии решили мужиков не утруждать. Предполагаю, помощью иностранных специалистов воспользуются.
08:57:17 19-03-2025
Гость (19:39:35 18-03-2025) Судя по статье, мужиков в этот раз не обсуждали. Вздохните с... как то это... простите, попахивает, мягко говоря, комплексно нужно подходить к вопросу, тут выше Гостья уже много и по факту сказала, но можно не отвлекаться от "распилов" и прочего, зачем вам, свои вопросы решайте дальше, нашли карманы в гробах???
20:27:55 18-03-2025
Гостья (18:38:51 18-03-2025) Хочу заметить, что половину статьи занимает перечисление уча... Респект
14:47:14 19-03-2025
Гость (20:27:55 18-03-2025) Респект... Скажу конкретно про Новичиху. Продаются дома по 4 млн,7 млн. Посмотрите цены!!!Какой молодой специалист сможет купить? Даже в ипотеку!!! Что делать молодым???
А ведь в селах всегда было много многодетный семей! Очень много многодетных семей!Редкостью был 1 ребенок в семье!
Почему никто не видит проблему?Ведь все на поверхности!
19:34:55 18-03-2025
Барнаулу за всех отдуваться? Роддома-то отремонтировали?
21:35:37 18-03-2025
дурацкая статья и деятельность "буря в стакане", зачем это? НЕТ защиты материнства и детства, как и не было. и далее всё хуже
08:10:38 19-03-2025
Гость (21:35:37 18-03-2025) дурацкая статья и деятельность "буря в стакане", зачем это? ...
Сколько бы не делали, все будет мало? Совсем уже оборзели!
08:53:19 19-03-2025
Гость (08:10:38 19-03-2025) Сколько бы не делали, все будет мало? Совсем уже оборзел... кто и что конкретно сделал и реальные результаты - где? и кто, простите, оборзел? просители или властители???
08:59:35 19-03-2025
Гость (08:53:19 19-03-2025) кто и что конкретно сделал и реальные результаты - где? и кт...
А вам хоть по пять миллионов каждый месяц выплачивай, все мало будет. Материнского капитала вам мало? Декретного 3 года мало? Все мало, мало, мало! Борзота!
09:17:50 19-03-2025
Гость (08:59:35 19-03-2025) А вам хоть по пять миллионов каждый месяц выплачивай, вс... вот когда ситуация с демографией измениться, тогда и будет достаточно! за борзоту ответить не боитесь? я у вас ваши личные какие то пять миллионов требовал? давайте по факту: материнский капитал - ваша заслуга??? 3 года декретного - ваша??? дальше что ? всё? сдулись? где и кому мало??? по сути нужно немного вроде - поесть что , поспать где, и уверенность и в будущем детей и их обустроенность : воспитание, образование( сады и школы)!
09:32:02 19-03-2025
Гость (09:17:50 19-03-2025) вот когда ситуация с демографией измениться, тогда и будет д...
Нет. Не боюсь, борзота. Ты для себя детей заводил. Не справляешься, отдай государству. А вам бы все за чужой счет.
09:58:09 19-03-2025
Гость (09:32:02 19-03-2025) Нет. Не боюсь, борзота. Ты для себя детей заводил. Не с... вы не та дамочка, которая ляпнула что то типа государство вас рожать не просило??? и вы насчет чужой-свой счет не путайте, равно и как свой и государственный карман! я, в отличие от бездельников налоги плачу в полной мере, потому и право имею!
10:04:00 19-03-2025
Гость (09:32:02 19-03-2025) Нет. Не боюсь, борзота. Ты для себя детей заводил. Не с... мы с вами не выпивали на... да вообще незнакомы, общайтесь как воспитанный человек, а не халда базарная! или ЧСВ зашкаливает???
19:06:16 19-03-2025
Гость (10:04:00 19-03-2025) мы с вами не выпивали на... да вообще незнакомы, общайтесь ...
Понятно. Вменяемого сказать больше нечего. Опускаемся на уровень базарной брани. Ну, просите дальше и больше. Это ж ваша участь. Удачи, думаю, повзрослев, Ваши дети оценят.
10:56:50 19-03-2025
Гость (09:32:02 19-03-2025) Нет. Не боюсь, борзота. Ты для себя детей заводил. Не с... Ну раз для себя,тогда не понятки возникают-почему тогда мои дети должны что то государству?
09:43:46 19-03-2025
Гость (08:59:35 19-03-2025) А вам хоть по пять миллионов каждый месяц выплачивай, вс...
А ведь реально мало. Мат капитал (если правильно помню) был призван улучшать жилищные условия молодых семей. И это был "весомый" вклад в жилье (около 30-35% стоимости 1к квартиры). Сейчас это 10% и соотношение цена жилья/зп ужасное. Выплата декретных всегда была чтоб ноги не протянуть на одну зарплату.