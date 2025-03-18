В Барнауле прошел I Всероссийский форум, посвященный демографической ситуации в России

Участники обсудили снижение рождаемости, поддержку семьи, многодетности и традиционных ценностей

18 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

С 14 по 16 марта в Барнауле прошел I Всероссийский форум, ставший площадкой для обсуждения актуальных вопросов демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Организаторами мероприятия выступили Общероссийское общественное движение "Социал-демократический союз женщин России" и межрегиональная социально ориентированная организация "Экология женщины" при поддержке депутата Госдумы Александра Терентьева. В форуме также приняла участие сенатор РФ Ольга Епифанова. Модератором события стала депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, член президиума СДСЖР Евгения Боровикова.

Форум собрал представителей 30 регионов России: общественных деятелей, ученых, врачей, а также бойцов СВО. Особыми гостями стали многодетные матери, которые поделились своими историями, рассказали о помощи, которую получают от государства, и о том, какой поддержки еще не хватает.

Демографическая ситуация в России вызывает серьезную озабоченность. Численность населения страны неуклонно сокращается, а в Алтайском крае этот процесс достиг отметки 12% за последние годы. По данным председателя СДСЖР в Алтайском крае Ирины Шипулиной, наблюдают устойчивое снижение рождаемости и количества зарегистрированных браков, при этом растет число разводов и детей, рожденных вне брака.

Единственным положительным моментом в этой ситуации стал рост числа многодетных семей, который за последнее десятилетие составил 73%.

"Без женщины, без семьи нет государства!" – сказал Александр Терентьев.

И подчеркнул, что в России все еще недостаточно внимания уделяют улучшению демографической ситуации. По его мнению, необходимо не только вкладывать средства в эту сферу, но и анализировать эффективность таких инвестиций.

"Это должна быть взвешенная, системная работа, которая позволит по итогу получить очень мощное, крепкое общество, и, как следствие, крепкое государство", – подытожил лидер алтайских социалистов.

Участники выступили с инициативами, направленными на улучшение демографической ситуации в стране и повышение значимости института семьи. Министр соцзащиты населения Алтайского края Наталья Оськина заверила собравшихся в поддержке разработанных инициатив.

На форуме также обсудили важные вопросы:

роль женщин в современном обществе;

трудности молодых семей;

поддержку многодетных в сельской местности;

проблемы воспитания детей с ментальными нарушениями.

По итогам встречи участники пришли к выводу о необходимости активного продвижения положительного имиджа многодетности в СМИ и социальных сетях. Предложения по улучшению законодательства в сфере демографии направят в госорганы, Совет Федерации, Государственную Думу и региональные законодательные органы.