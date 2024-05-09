В Барнауле прошел парад Победы. Фото и видео

9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

09 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Парад Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле 9 мая на площади Советов прошел парад Победы. Торжественное мероприятие началось в 10:00 с построения войск Барнаульского гарнизона и выступления губернатора Виктора Томенко.

В параде участвовали 21 расчет, знаменная группа и сводный гарнизонный оркестр. За ними прошла колонна военных ретроавтомобилей.

Закончилось событие показательными выступлениями взвода почетного караула Барнаульского юридического института МВД России.

Команда amic.ru поздравляет всех с Днем Великой Победы! В течение всего дня будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, которые будут происходить во время торжеств.