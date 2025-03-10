В Барнауле прошел первый чемпионат края по волейболу на снегу

Уже в конце марта город примет этап чемпионата России

10 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Волейбол на снегу / Фото: Максим Фролов

В Алтайском крае зарождается новый вид спорта – волейбол на снегу. В минувшие выходные, 8–9 марта, на площадке перед "Титов-Ареной" в Барнауле разыграли первенство края, а уже в конце марта регион примет этап чемпионата России по этой дисциплине.

Идея проведения соревнований по волейболу на снегу не нова, но в Алтайском крае она только начинает набирать обороты. Хоть первый чемпионат получился не очень многочисленным, такой формат обязательно найдет своих игроков и болельщиков, уверен руководитель краевой федерации волейбола Сергей Брагин.

Первые соревнования прошли на новой площадке, открытой совсем недавно. За звание сильнейших сразились мужские и женские команды.

Волейбол на снегу / Фото: Максим Фролов

Финальные матчи краевого чемпионата посетил первый заместитель секретаря реготделения "Единой России", вице-спикер АКЗС, председатель Наблюдательного совета Алтайской краевой федерации волейбола Денис Голобородько. Он поздравил спортсменов с успешным стартом и наградил победителей.

"Волейбол на снегу – одна из самых молодых разновидностей волейбола, традиционно соревнования организовывали на горнолыжных курортах, но перспективное направление заметно расширилось в последние несколько лет", – сказал Денис Голобородько.

И уточнил, что Алтайский край не отстает от трендов, и уже после первого чемпионата краевого уровня готов принять соревнования российского масштаба.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в Барнауле с 20 по 23 марта.