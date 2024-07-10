В Барнауле прошел тест-драйв Jaecoo J8 – участника "Шелкового пути" от Автоцентра АНТ

А также других полноприводных автомобилей брендов Jaecoo и Omoda, на которые сейчас в Автоцентре АНТ действует специальная цена

10 июля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8JufPo

Кроссоверы брендов Jaecoo и Omoda / Фото: Семен Рогожников

6 июля на базе "Локомотива" жители и гости Алтайского края получили возможность окунуться в атмосферу мощи и адреналина, познакомившись вживую с полноприводными кроссоверами Jaecoo J8 ("Джейку Джи8"), Jaecoo J7 ("Джейку Джи7") и Omoda C5 ("Омода Цэ5"). Испытать незабываемые ощущения от езды по бездорожью они смогли благодаря масштабному тест-драйву от Автоцентра АНТ (официального дилера Jaecoo и Omoda). В этом гостям помогал мастер спорта международного класса, победитель и призер ралли-марафона "Дакар" и четырехкратный победитель ралли "Шелковый путь" Сергей Карякин.

Его опыт и знания помогли желающим по достоинству оценить возможности современных автомобилей. Они вызвали восторг не только у титулованных спортсменов и гонщиков, но и у обычных участников тест-драйва. Многие всерьез задумались о покупке одного из кроссоверов. И это неудивительно, ведь сейчас в Автоцентре АНТ действует летнее специальное предложение на выгодную покупку этих авто.

Урок внедорожной езды от титулованного гонщика

Было жарко. Бездорожье, кочки, рвы, скорость и энергия – все это создавало неповторимую атмосферу экстремального заезда. Гости тест-драйва смогли почувствовать себя настоящими гонщиками благодаря мастер-классу Сергея Карякина.

Напомним, пилот прибыл в Алтайский край в рамках ралли "Шелковый путь – 2024" на этапе Фирсово – с. Рассказиха. В перерыве между гонками он поделился своим мастерством вождения с местными жителями. Участники мероприятия получили возможность не только увидеть профессионализм гонщика, но и попробовать свои силы за рулем мощных кроссоверов.

Кроме того, на мероприятии разыграли фирменный велосипед Jaecoo и другие призы от брендов Jaecoo и Omoda. Желающих угостили вкусным пловом. Все участники внедорожного тест-драйва получили памятные подарки от Автоцентра АНТ.

Кстати, кроссовер Jaecoo J8 обладает превосходными внедорожными возможностями и поэтому впервые в России примет участие в захватывающем ралли "Шелковый путь".

Именно на этом автомобиле Сергей Карякин прошел суровое испытание во время презентации флагманской модели в апреле. Гонщику удалось оценить автомобиль, преодолев непростой маршрут от поляны Азау у подножия Эльбруса до урочища Джилы-Су.

А увидеть, как прошел внедорожный тест-драйв 6 июля, можно здесь.

Стильные. Мощные. Надежные

Технологичные, современные, динамичные – именно так можно описать автомобили брендов Omoda и Jaecoo. А в Автоцентре АНТ в ближайшее время еще и очень выгодные. Сейчас там действует специальное летнее предложение* на покупку полноприводных кроссоверов брендов.

Так, бизнес-кроссовер с внедорожными возможностями Jaecoo J8 доступен по специальной цене от 3 999 900 руб. Брутальный кросссовер Jaecoo J7, победитель премии "За рулем" за лучший дизайн – по спеццене от 2 599 900 руб. А стильный кроссовер Omoda C5 – от 1 999 900 руб.

Итак, чем же хороши эти флагманские автомобили.

Jaecoo J8 – кроссовер бизнес-класса

Jaecoo J8 – впечатляющий автомобиль, оснащенный мощным двухлитровым двигателем, который выдает 249 лошадиных сил и обеспечивает крутящий момент в 385 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 8,5 секунды.

Размеры Jaecoo J8 королевские: длина – 4820 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1710 мм. Колесная база – 2820 мм. Этот автомобиль прекрасно себя ведет на любом покрытии: асфальте, грунте, снегу и даже бездорожье.

Дизайн кроссовера сочетает в себе стиль и элегантность. Внимание привлекают как общие черты автомобиля, так и отдельные детали: выдвижные дверные ручки, вертикальные ребра решетки радиатора с хромированными акцентами, светодиодные фары с полосками дневных ходовых огней и изящный воздухозаборник.

Салон Jaecoo J8 продуман до мельчайших деталей для обеспечения максимального комфорта. Водительское кресло имеет удобную форму, которая подходит для людей любого роста и комплекции. В автомобиле есть полный набор электрорегулировок, подогрев, массаж, удобный многофункциональный руль, кресло-оттоманка для переднего пассажира и просторные задние сиденья. Все это делает дальние поездки на Jaecoo J8 приятными и комфортными.

Кроме того, полноприводный кроссовер оснащен производительной электронной начинкой, HD-дисплеями и видеокамерами, светодиодной подсветкой и аудиосистемой премиум-класса, что делает его настоящим гаджетом на колесах.

Гости и кроссоверы брендов Jaecoo и Omoda на тест-драйве / Фото: Семен Рогожников

Брутальный Jaecoo J7

Jaecoo J7 – это отличный выбор для тех, кто ценит стильный, комфортный и мощный автомобиль. Он подойдет как для ежедневных поездок по городу, так и для долгих путешествий.

Благодаря надежному кузову, динамичному двигателю объемом 1,6 литра и мощностью 186 лошадиных сил, а также высокой проходимости кроссовер является универсальным автомобилем.

Он привлекает внимание дерзким дизайном светодиодной оптики, решеткой радиатора с хромированными вертикальными линиями, большими 19-дюймовыми литыми дисками и панорамной крышей. А сиденья с подогревом и вентиляцией обеспечивают максимальный комфорт во время поездки.

Кроссоверы Jaecoo на тест-драйве / Фото: Семен Рогожников

Стильный Omoda C5

Барнаульские автолюбители уже успели оценить все преимущества Omoda С5. Этот кроссовер сочетает в себе спортивный характер и эффектный дизайн, что делает его идеальным выбором как для городской среды, так и для путешествий.

Внешний вид авто впечатляет своей футуристичностью. Современная решетка радиатора, Т-образные дневные ходовые огни, двухцветные литые диски, расширенные колесные арки и "парящая" крыша придают автомобилю неповторимый стиль.

Однако Omoda С5 может похвастаться не только внешним видом. Под капотом этого кроссовера находится мощный турбированный 1,6-литровый двигатель на 150 лошадиных сил, который работает в паре с долговечной коробкой передач CVT25.

Модель также обладает отличными характеристиками проходимости: высокий клиренс, большие углы въезда и съезда, а также дорожный просвет в 190 мм.

Салон Omoda С5 просторный и комфортный. Причем как для водителя, так и для пассажиров. Передние сиденья оснащены обогревом, вентиляцией и электрической регулировкой, а задние – обогревом, подлокотником и дефлекторами. В целом интерьер кроссовера придется по вкусу ценителям сдержанной роскоши.

Omoda С5 на тест-драйве / Фото: Семен Рогожников

Приходите в Автоцентр АНТ, чтобы лично познакомиться с эффектными, надежными и динамичными кроссоверами. Оцените авто на дороге и не упустите возможность приобрести их по летней выгодной цене.

Полный фотоотчет с тест-драйва можно посмотреть здесь.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: (3852) 230-030

Режим работы: будни – с 08:00 до 19:00, выходные – с 09:00 до 17:00

Читай об Omoda С5

Читай о Jaecoo

* О сроках действия специальной цены и всех подробностях предложения уточняйте в Автоцентре АНТ и по телефону +7 (3852) 230-030

ООО АНТ 2000

Реклама