В Барнауле прошла панихида по погибшим в "Крокусе"
30 марта прошло 9 дней с момента теракта
30 марта 2024, 17:35, ИА Амител
Свеча / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 30 марта, на 9-й день после теракта в "Крокус Сити Холле", прошла панихида по жертвам нападения.
Как сообщают "Вести Алтай", служба состоялась у часовни Святой Татианы возле АлтГТУ. В память о погибших горожане несли цветы, свечи и детские игрушки.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. В его результате, по последним данным, погибли 144 человека. Число пострадавших накануне выросло до 382.
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