В Барнауле прошла панихида по погибшим в "Крокусе"

30 марта прошло 9 дней с момента теракта

30 марта 2024, 17:35, ИА Амител

Свеча / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 30 марта, на 9-й день после теракта в "Крокус Сити Холле", прошла панихида по жертвам нападения.

Как сообщают "Вести Алтай", служба состоялась у часовни Святой Татианы возле АлтГТУ. В память о погибших горожане несли цветы, свечи и детские игрушки.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. В его результате, по последним данным, погибли 144 человека. Число пострадавших накануне выросло до 382.