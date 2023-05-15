В Барнауле прошли съёмки "Битвы экстрасенсов"

Телевизионщиков и известных ясновидящих заметили на улице Кавалерийской

15 мая 2023, 07:45, ИА Амител













Фото: "Инцидент Барнаул", Barnaul 22

В Барнауле прошли съёмки шоу телеканала ТНТ "Битва экстрасенсов", сообщают в соцсетях.

Съёмочную группу и победителей предыдущих сезонов Викторию Райдос и Александра Шепса видели вечером 14 мая во дворе дома № 3 по улице Кавалерийской. Происходящее привлекло большое внимание со стороны горожан – особенно подростков.

Также есть видео с Викторией Райдос в гостинице "Барнаул", где поклонники проводили её до автомобиля бурными аплодисментами:

Чему будет посвящён снятый в столице Алтайского края выпуск, пока неизвестно. Сейчас по ТНТ показывают проект "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором самые сильные участники "Битвы" сражаются друг с другом за звание лучшего экстрасенса 2023 года. Также в этом году ожидается выход 24 сезона оригинального шоу.