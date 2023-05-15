В Барнауле прошли съёмки "Битвы экстрасенсов"
Телевизионщиков и известных ясновидящих заметили на улице Кавалерийской
15 мая 2023, 07:45, ИА Амител
В Барнауле прошли съёмки шоу телеканала ТНТ "Битва экстрасенсов", сообщают в соцсетях.
Съёмочную группу и победителей предыдущих сезонов Викторию Райдос и Александра Шепса видели вечером 14 мая во дворе дома № 3 по улице Кавалерийской. Происходящее привлекло большое внимание со стороны горожан – особенно подростков.
Также есть видео с Викторией Райдос в гостинице "Барнаул", где поклонники проводили её до автомобиля бурными аплодисментами:
Чему будет посвящён снятый в столице Алтайского края выпуск, пока неизвестно. Сейчас по ТНТ показывают проект "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором самые сильные участники "Битвы" сражаются друг с другом за звание лучшего экстрасенса 2023 года. Также в этом году ожидается выход 24 сезона оригинального шоу.
08:02:52 15-05-2023
битва экстрасенсов, монолитные произведения архитектурного искусства, блиновская... я как в 90е вернулась.
09:46:58 15-05-2023
Элен без ребят (08:02:52 15-05-2023) битва экстрасенсов, монолитные произведения архитектурного и... И какие же у вас претензии к современным и надёжным монолитным домам?
08:10:51 15-05-2023
Я тоже их очень люблю.
09:24:14 15-05-2023
шоу для недалеких
10:41:59 15-05-2023
Гость (09:24:14 15-05-2023) шоу для недалеких... Любое шоу - для них.
10:40:36 15-05-2023
Матильда! Ты что, оглохла?! Я, кажется, к тебе обращаюсь! Ты видела что-нибудь подобное? По телевизору показывают жуликов. Ну, чем я хуже?! Безобразие