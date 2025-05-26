В Барнауле простились с бывшим директором ГХМАК Любовью Шаминой

Церемония состоялась в Покровском соборе

26 мая 2025, 18:26, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле простились с искусствоведом, членом Союза художников России Любовью Шаминой. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Прощание с 81-летней подвижницей прошло 26 мая в Покровском соборе.

Любовь Николаевна родилась 2 июля 1943 года в Барнауле. Работала в Алтайском музее изобразительных и прикладных искусств, переименованном в Государственный художественный музей Алтайского края (ГХМАК). Она начала карьеру с должности экскурсовода, после стала главным хранителем. С 1963 по 1976 год Шамина работала старшим научным сотрудником, а с 1976 по 1997 год – директором.

При содействии искусствоведа в собрание ГХМАК поступили ценнейшие произведения искусства – работы Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Константина Коровина, Валентина Серова, иконы, русский фарфор и изделия народных промыслов.

Позже Шамина преподавала в АлтГУ, а также несколько лет посвятила музею Барнаульского ликеро-водочного завода. Ее коллекция, собранная для промышленника и мецената Сергея Хачатуряна, после легла в основу картинной галереи "Кармин".