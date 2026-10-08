В Барнауле простились с мальчиком, который истек кровью после столкновения с забором
На церемонию пришла "не одна сотня человек"
08 октября 2026, 13:13, ИА Амител
В Барнауле 7 октября прошли похороны мальчика, погибшего в результате несчастного случая в поселке Казенная Заимка, пишет "КП-Барнаул". Ребенок ехал на велосипеде в темноте, не справился с управлением и на полном ходу врезался в забор. Острый край профлиста нанес ему глубокую рану, повредив артерию. От сильной кровопотери мальчик скончался.
"Народу на прощании было очень много, не одна сотня человек. Одних ребятишек человек пятьсот пришло. Страшно было смотреть на ребенка своей подруги. Лежал в гробу нарядный, красивый, рядом родители, вокруг все рыдали. Жутко было осознавать, что он умирал рядом с моим домом, разрезав ногу профлистом от этого страшного проклятого забора", — рассказала женщина, рядом с домом которой произошла трагедия.
По ее словам, она много раз прослушивала запись с камеры видеонаблюдения в своем доме. Как предполагает местная жительница, после столкновения мальчика с забором мог сразу потерять сознание.
"Ребенок видимо сразу потерял сознание, не было слышно ни плача, ни крика о помощи, ни писка… Потом остановилась проезжающая машина, начала бибикать, потом другая остановилась… Я была там, когда "Скорая" приехала. Мальчик лежал без сознания. Профлист в крови был…", — вспоминает женщина.
Жители Казенной Заимки вспоминают погибшего как очень доброго, отзывчивого ребенка. По словам барнаульцев, он часто приезжал в поселок в гости к своей бабушке и участвовал с ней в субботниках.
И на прощании, и на поминках люди вновь вспоминали о том самом заборе.
"Это опасное ограждение несколько лет назад непонятно как узаконили. Здесь я живу и постоянно слышу свист тормозов, были и аварии, и дети были в опасности уже. Хозяину даже выкупить предлагали метры эти, чтобы дети не рисковали, он ни к в какую… По этому поводу я в сентябре на прием ходила в администрацию, говорила в очередной раз про большой риск… А в октябре мы потеряли ребенка", — рассказала местная жительница, чьи камеры наблюдения засекли, как школьник врезался в ограждение.
13:42:21 08-10-2026
перекладывают с больной головы на здоровую (т.е. на хозяина забора)
16:46:32 08-10-2026
Почему этот добрый отзывчивый мальчик в час ночи на большой скорости ехал в темноте на велике? Он рисковал и своей жизнью, и жизнью возможных прохожих. Там, кроме забора, и деревья растут, и ямы есть, и камни. Думать же надо, прежде чем на велике разгоняться.
17:32:51 08-10-2026
Пацан погиб из-за собственой дурости и дурости его родителей. Если мозгов нет, то итог рано или поздно такой будет.
18:59:32 08-10-2026
А что там с освещением на этой дороге? Совсем нет? В черте города нет фонарей?
20:05:19 08-10-2026
Фонарик на лоб пацану слабо мамане купить было? Если забор узаконен, то мужик не виноват.
00:28:11 09-10-2026
что делал несовершеннолетний на улице в час ночи? и потом,если не вишь кудам едешь,не едь,иди пешком.
23:21:25 09-10-2026
Вот диву даешься. Мальченка жаль! Умишко то еще не было- вот и поплатился! А где были заботливые мама с папой и суппер бабушка? В час ночи, на бешеной скорости ребенок 14 лет один на улице пригорода- это о чем говорит? Да пофиг на него было всем! Ни кто за пацаном- 14 летним ребенком не следил.Забор то стоял, не шевелился. Это в забор влетели. Так же можно было влететь и в столб, и в дерево! Тогда б кого винили? Да горе, ужасное! Но чего ж доходить до маразма. Сами ребенка проглядели .