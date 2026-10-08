В Барнауле простились с мальчиком, который истек кровью после столкновения с забором

На церемонию пришла "не одна сотня человек"

08 октября 2026, 13:13, ИА Амител

В Барнауле погиб подросток / vk.ru/tri_poselka

В Барнауле 7 октября прошли похороны мальчика, погибшего в результате несчастного случая в поселке Казенная Заимка, пишет "КП-Барнаул". Ребенок ехал на велосипеде в темноте, не справился с управлением и на полном ходу врезался в забор. Острый край профлиста нанес ему глубокую рану, повредив артерию. От сильной кровопотери мальчик скончался.

"Народу на прощании было очень много, не одна сотня человек. Одних ребятишек человек пятьсот пришло. Страшно было смотреть на ребенка своей подруги. Лежал в гробу нарядный, красивый, рядом родители, вокруг все рыдали. Жутко было осознавать, что он умирал рядом с моим домом, разрезав ногу профлистом от этого страшного проклятого забора", — рассказала женщина, рядом с домом которой произошла трагедия.

По ее словам, она много раз прослушивала запись с камеры видеонаблюдения в своем доме. Как предполагает местная жительница, после столкновения мальчика с забором мог сразу потерять сознание.

"Ребенок видимо сразу потерял сознание, не было слышно ни плача, ни крика о помощи, ни писка… Потом остановилась проезжающая машина, начала бибикать, потом другая остановилась… Я была там, когда "Скорая" приехала. Мальчик лежал без сознания. Профлист в крови был…", — вспоминает женщина.

Жители Казенной Заимки вспоминают погибшего как очень доброго, отзывчивого ребенка. По словам барнаульцев, он часто приезжал в поселок в гости к своей бабушке и участвовал с ней в субботниках.

И на прощании, и на поминках люди вновь вспоминали о том самом заборе.