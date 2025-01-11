В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы

11 января 2025, 22:31, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 11 января провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.

Эти мероприятия прошли в четырех районах:

в Октябрьском – по улице Жилой проезд и в ТОС Красноармейский;

в Индустриальном – в селе Власиха;

в Центральном – по улице Никитина;

в Ленинском районе – в Научном городке.

Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления, газового оборудования, гирлянд, пиротехники и электроприборов.

Также горожанам вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.