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В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы

11 января 2025, 22:31, ИА Амител

Рейд в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Рейд в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 11 января провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.

Эти мероприятия прошли  в четырех районах:

  • в Октябрьском – по улице Жилой проезд и в ТОС Красноармейский;
  • в Индустриальном – в селе Власиха;
  • в Центральном – по улице Никитина;
  • в Ленинском районе – в Научном городке. 

 Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления, газового оборудования, гирлянд, пиротехники и электроприборов.

Также горожанам вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.

Барнаул проверки

Комментарии 4

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Гость

22:44:22 11-01-2025

Кстати были на днях в кинотеатре ТЦ Огни.
Ради интереса проверили пожарные выходы. Двери закрыты.
"Зимняя вишня" и "Крокус" ни кого ни чему не научили

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Гость

00:08:02 12-01-2025

Металлургический 6, Центр кузовного ремонта, ваще ни какой пожарной безопасности в .
Сварочные работы в плотных частных застройках.
Ни какой реакции контролирующих органов на жалобы

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Гость

07:36:42 12-01-2025

Гость (00:08:02 12-01-2025) Металлургический 6, Центр кузовного ремонта, ваще ни какой п... Стукачек....

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Гость

16:54:56 12-01-2025

Все это от лукавого. Проводка стареет, изоляция умирает, печи забиваются...Особенно, если учесть степень вынесенных знаний даже из школы, все это печально. Подойдите к любой бабке и спросите, что она знает о СО2, кислороде или угарном газе... Смешно и печально.

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