В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности
Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы
11 января 2025, 22:31, ИА Амител
Рейд в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле 11 января провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.
Эти мероприятия прошли в четырех районах:
- в Октябрьском – по улице Жилой проезд и в ТОС Красноармейский;
- в Индустриальном – в селе Власиха;
- в Центральном – по улице Никитина;
- в Ленинском районе – в Научном городке.
Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности при использовании печного отопления, газового оборудования, гирлянд, пиротехники и электроприборов.
Также горожанам вручили памятки на противопожарную тематику. Часть листовок разложили в почтовые ящики.
22:44:22 11-01-2025
Кстати были на днях в кинотеатре ТЦ Огни.
Ради интереса проверили пожарные выходы. Двери закрыты.
"Зимняя вишня" и "Крокус" ни кого ни чему не научили
00:08:02 12-01-2025
Металлургический 6, Центр кузовного ремонта, ваще ни какой пожарной безопасности в .
Сварочные работы в плотных частных застройках.
Ни какой реакции контролирующих органов на жалобы
07:36:42 12-01-2025
Гость (00:08:02 12-01-2025) Металлургический 6, Центр кузовного ремонта, ваще ни какой п... Стукачек....
16:54:56 12-01-2025
Все это от лукавого. Проводка стареет, изоляция умирает, печи забиваются...Особенно, если учесть степень вынесенных знаний даже из школы, все это печально. Подойдите к любой бабке и спросите, что она знает о СО2, кислороде или угарном газе... Смешно и печально.