В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы

22 февраля 2025, 14:31, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в телеграм-канале администрации города.

Эти мероприятия прошли по улицам Промышленной, Песчаной и Смирнова, а также в микрорайоне Спутник, поселке Березовка и ТОС "Красноармейский".

Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности и вручили памятки.

"Всего в ходе профилактических мероприятий по пожарной безопасности проведено 62 беседы, вручено 116 памяток", – говорится в сообщении.