В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности
Жителям вручили памятки и провели с ними профилактические беседы
22 февраля 2025, 14:31, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org
В Барнауле провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в телеграм-канале администрации города.
Эти мероприятия прошли по улицам Промышленной, Песчаной и Смирнова, а также в микрорайоне Спутник, поселке Березовка и ТОС "Красноармейский".
Сотрудники управления по делам ГОЧС рассказали жителям о правилах пожарной безопасности и вручили памятки.
"Всего в ходе профилактических мероприятий по пожарной безопасности проведено 62 беседы, вручено 116 памяток", – говорится в сообщении.
Комментарии 0