В 2024 году в России отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

18 января 2024, 15:15, ИА Амител

Блокадные 125 граммов хлеба / Фото: amic.ru

С 18 по 20 января в Барнауле пройдет акция памяти "Блокадный хлеб", сообщает мэрия.

В эти дни волонтеры Победы раздадут горожанам памятки о блокаде Ленинграда, а также расскажут о символе стойкости ленинградцев – кусочках блокадного хлеба.

Акция пройдет:

18 января с 15:00 на Ленинградской аллее рядом с улицей Антона Петрова;

19 января с 11:00 на площади Советов возле знака "Нулевой километр";

20 января с 12:00 на Аллее ветеранов возле кинотеатра "Мир".

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Число ее жертв превышает миллион человек.

В 2024 году в России отметят 80-летие полного освобождения города.