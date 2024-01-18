В Барнауле пройдет акция памяти "Блокадный хлеб"
В 2024 году в России отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
18 января 2024, 15:15, ИА Амител
Блокадные 125 граммов хлеба / Фото: amic.ru
С 18 по 20 января в Барнауле пройдет акция памяти "Блокадный хлеб", сообщает мэрия.
В эти дни волонтеры Победы раздадут горожанам памятки о блокаде Ленинграда, а также расскажут о символе стойкости ленинградцев – кусочках блокадного хлеба.
Акция пройдет:
- 18 января с 15:00 на Ленинградской аллее рядом с улицей Антона Петрова;
- 19 января с 11:00 на площади Советов возле знака "Нулевой километр";
- 20 января с 12:00 на Аллее ветеранов возле кинотеатра "Мир".
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Число ее жертв превышает миллион человек.
В 2024 году в России отметят 80-летие полного освобождения города.
19:29:30 18-01-2024
Лучше сделать акцию соседства с Семипалатинском . За блокаду деньги платят там , в Питере , в Барнауле денег не приплачивают за заслуги ленинградцев . В Питере ведь не устраивают акций соседства с Семипалатинском ?
19:37:46 18-01-2024
Кто в Барнауле ГОЛОДАЛ ? Акция памяти голодающих Барнаульцев ?
19:43:49 18-01-2024
Устрой в Барнауле ещё акцию памяти репрессированных Сталиным чеченцев .