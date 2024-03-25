В Барнауле пройдет бесплатная конференция для тех, кто хочет получить IT-профессию
Организатор мероприятия – компьютерная академия "ТОП"
25 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTr3L
Если вы уже давно мечтаете о работе в сфере информационных технологий, но не знаете с чего начать и в каком направлении двигаться, то специально для вас 13 апреля 2024 года в Барнауле пройдет бесплатная конференция "Старт в IT"*. На ней вы узнаете о последних тенденциях и инновациях сферы и о том, какие навыки и знания нужны для успешного трудоустройства. И получите полезные советы от опытных действующих специалистов.
Что нужно для участия в конференции?
Большое желание найти современную, высокооплачиваемую работу. Еще лучше – удаленную, чтобы иметь достаточно времени для путешествий и личных дел. И маленькая формальность – зарегистрироваться (бесплатно).
О чем расскажут на мероприятии?
На конференции ответят на наиболее актуальные вопросы в области информационных технологий:
- Что такое IT сфера и почему все хотят туда попасть?
- Как в Барнауле реализовать успешное IT-направление?
- С чего начать путь в программирование? И какую роль в жизни программиста играет математика?
- Какую роль играет личный бренд в современных реалиях?
- Заменят ли дизайнеров нейросети?
- Почему неизбежна цифровая трансформация профессий?
А также рассмотрят вопросы выбора учебного заведения для получения новой востребованной профессии, перспективы карьерного роста до осуществления мечты, а также аспекты взаимодействия потенциальных IT-специалистов с компаниями данной сферы.
Докладчики – люди, имеющие реальный опыт работы в сфере: действующие специалисты, руководители и менеджеры по набору кадров.
На какую аудиторию рассчитана конференция?
Участниками могут быть:
- абитуриенты 9-11 классов и их родители;
- студенты IT и других технических специальностей;
- люди, желающие переквалифицироваться в IT из других отраслей;
- начинающие IT-специалисты;
- IT-специалисты российских и мировых компаний;
- собственники IT-компаний;
- специалисты по подбору кадров.
Где и во сколько состоится мероприятие?
В Барнауле по адресу пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00 13 апреля 2024 года.
Чтобы принять участие, не забудьте зайти на официальный сайт "Старт в IT" и нажать кнопку "Регистрация".
Компьютерная академия "ТОП"
Тел.: +7 (3852) 72-14-10
Сайт
*IT ("АйТи")
Возрастное ограничение 16+
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