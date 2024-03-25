В Барнауле пройдет бесплатная конференция для тех, кто хочет получить IT-профессию

Организатор мероприятия – компьютерная академия "ТОП"

25 марта 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KTr3L

Баннер мероприятия предоставлен организаторами

Если вы уже давно мечтаете о работе в сфере информационных технологий, но не знаете с чего начать и в каком направлении двигаться, то специально для вас 13 апреля 2024 года в Барнауле пройдет бесплатная конференция "Старт в IT"*. На ней вы узнаете о последних тенденциях и инновациях сферы и о том, какие навыки и знания нужны для успешного трудоустройства. И получите полезные советы от опытных действующих специалистов.

Что нужно для участия в конференции?

Большое желание найти современную, высокооплачиваемую работу. Еще лучше ­– удаленную, чтобы иметь достаточно времени для путешествий и личных дел. И маленькая формальность – зарегистрироваться (бесплатно).

О чем расскажут на мероприятии?

На конференции ответят на наиболее актуальные вопросы в области информационных технологий:

Что такое IT сфера и почему все хотят туда попасть?

Как в Барнауле реализовать успешное IT-направление?

С чего начать путь в программирование? И какую роль в жизни программиста играет математика?

Какую роль играет личный бренд в современных реалиях?

Заменят ли дизайнеров нейросети?

Почему неизбежна цифровая трансформация профессий?

А также рассмотрят вопросы выбора учебного заведения для получения новой востребованной профессии, перспективы карьерного роста до осуществления мечты, а также аспекты взаимодействия потенциальных IT-специалистов с компаниями данной сферы.

Докладчики ­– люди, имеющие реальный опыт работы в сфере: действующие специалисты, руководители и менеджеры по набору кадров.

На какую аудиторию рассчитана конференция?

Участниками могут быть:

абитуриенты 9-11 классов и их родители;

студенты IT и других технических специальностей;

люди, желающие переквалифицироваться в IT из других отраслей;

начинающие IT-специалисты;

IT-специалисты российских и мировых компаний;

собственники IT-компаний;

специалисты по подбору кадров.

Где и во сколько состоится мероприятие?

В Барнауле по адресу пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00 13 апреля 2024 года.

Чтобы принять участие, не забудьте зайти на официальный сайт "Старт в IT" и нажать кнопку "Регистрация".

Компьютерная академия "ТОП"

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

Сайт

*IT ("АйТи")

Возрастное ограничение 16+

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ПОО ММКЦТ

Реклама