В Барнауле пройдет бесплатное ледовое шоу "Алиса в стране чудес"

Спектакль состоится не только в столице Алтайского края, но и еще в трех населенных пунктах

20 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

24 ноября в 12:00 в спортивном комплексе "Титов-Арена" состоится премьера детского спектакля. Перед зрителями выступят юные артисты Ледового театра "Калейдоскоп" и спортсмены "Академии спорта Алтай" разных направлений: роуп-скиппинг, батон-твирлинг, универсальное боевое искусство. "Академия спорта Алтай" принимает коллективные заявки на бронирование мест в зрительном зале по телефону: +7 991 369 80 58. Спектакль "Алиса в стране чудес" пройдет на основных ледовых площадках Алтайского края: 28 ноября в 12:30 – ледовая арена "Прогресс", г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 80;

28 ноября в 17:00 – ледовая арена села Бочкари, ул. Луговая, 3а;

3 декабря в 12:30 – "Гимаев Арена", г. Рубцовск, ул. Светлая, 29;

6 декабря в 19:00 – ТРЦ "Галактика", г. Барнаул, пр. Строителей, 117. Организатор спектакля: АНО "Академия спорта Алтай", Ледовый театр "Калейдоскоп" при поддержке Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Алтайского края.