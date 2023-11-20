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В Барнауле пройдет бесплатное ледовое шоу "Алиса в стране чудес"

Спектакль состоится не только в столице Алтайского края, но и еще в трех населенных пунктах

20 ноября 2023, 16:00, ИА Амител

24 ноября в 12:00 в спортивном комплексе "Титов-Арена" состоится премьера детского спектакля.

Перед зрителями выступят юные артисты Ледового театра "Калейдоскоп" и спортсмены "Академии спорта Алтай" разных направлений: роуп-скиппинг, батон-твирлинг, универсальное боевое искусство.

"Академия спорта Алтай" принимает коллективные заявки на бронирование мест в зрительном зале по телефону: +7 991 369 80 58.

Спектакль "Алиса в стране чудес" пройдет на основных ледовых площадках Алтайского края:

  • 28 ноября в 12:30 – ледовая арена "Прогресс", г. Бийск, ул. Воинов-Интернационалистов, 80;
  • 28 ноября в 17:00 – ледовая арена села Бочкари, ул. Луговая, 3а;
  • 3 декабря в 12:30 – "Гимаев Арена", г. Рубцовск, ул. Светлая, 29;
  • 6 декабря в 19:00 – ТРЦ "Галактика", г. Барнаул, пр. Строителей, 117.

Организатор спектакля: АНО "Академия спорта Алтай", Ледовый театр "Калейдоскоп" при поддержке Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Алтайского края.

Барнаул культура

Комментарии 5

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Гость

16:04:26 20-11-2023

Это как с бесплатными автобусами к Лебединому озеру?

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Гость

08:12:57 21-11-2023

Гость (16:04:26 20-11-2023) Это как с бесплатными автобусами к Лебединому озеру?... Да, те кто поедет на озеро, по возвращению посетят спектакль!

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Гость

11:47:22 21-11-2023

Гость (08:12:57 21-11-2023) Да, те кто поедет на озеро, по возвращению посетят спектакль... А можно нинада так сложно)

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Анна

12:23:00 21-11-2023

Ну что же, вы коментаторы злые такие, порадовались бы за детей, вы то хоть, что-то организовываете?

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Гость

12:25:47 21-11-2023

Анна (12:23:00 21-11-2023) Ну что же, вы коментаторы злые такие, порадовались бы ... Когда выдавали сарказм и юмор Вы проспали.

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