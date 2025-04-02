В Барнауле пройдет эксклюзивный живой концерт мировых хитов и классики при тысячах свечей

Билеты можно купить со скидкой 10%

02 апреля 2025, 09:30, ИА Амител erid: 2W5zFGgYFwe

Музыкально-световое шоу Muse / Фото предоставлено организаторами

Мы живем в мире, где время ускользает в суете, и настоящая красота становится редкостью. Остановиться, почувствовать волшебство момента и пережить искренние эмоции барнаульцы смогут на музыкально-световом шоу Muse*, которое пройдет 30 апреля 2025 года. Продажа билетов уже началась, по промокоду Amic их можно купить со скидкой 10%.

Представьте, как три тысячи свечей мерцают в полумраке, а зал наполняется живым звучанием оркестра, создавая атмосферу магии и вдохновения. В Muse мелодия раскрывается по-новому, каждое произведение словно оживает. Такое шоу надолго останется в памяти.

В программе разные произведения от классики до мировых хитов: Вивальди, Бетховен, Адель, The Beatles*.

Музыкально-световое шоу Muse / Фото предоставлено организаторами

Концерт стоит посетить, потому что это:

живой звук;

таинственная атмосфера;

эксклюзив (шоу доступно только в рамках мирового турне);

новые приятные эмоции.

Музыкально-световое шоу Muse пройдет 30 апреля в 19:00 в ДК "Мотор". Купить билеты можно на сайте (по промокоду Amic скидка 10% до 30 апреля 2025 года).

*Muse ("Мьюз"); The Beatles ("Зе Битлз")

Возрастное ограничение 6+

ИП Проскурин Леонид Игоревич (ИНН 701711277956; ОГРНИП 321703100016936. Адрес Томская область, город Томск)

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