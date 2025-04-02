В Барнауле пройдет эксклюзивный живой концерт мировых хитов и классики при тысячах свечей
Билеты можно купить со скидкой 10%
02 апреля 2025, 09:30, ИА Амител erid: 2W5zFGgYFwe
Мы живем в мире, где время ускользает в суете, и настоящая красота становится редкостью. Остановиться, почувствовать волшебство момента и пережить искренние эмоции барнаульцы смогут на музыкально-световом шоу Muse*, которое пройдет 30 апреля 2025 года. Продажа билетов уже началась, по промокоду Amic их можно купить со скидкой 10%.
Представьте, как три тысячи свечей мерцают в полумраке, а зал наполняется живым звучанием оркестра, создавая атмосферу магии и вдохновения. В Muse мелодия раскрывается по-новому, каждое произведение словно оживает. Такое шоу надолго останется в памяти.
В программе разные произведения от классики до мировых хитов: Вивальди, Бетховен, Адель, The Beatles*.
Концерт стоит посетить, потому что это:
- живой звук;
- таинственная атмосфера;
- эксклюзив (шоу доступно только в рамках мирового турне);
- новые приятные эмоции.
Музыкально-световое шоу Muse пройдет 30 апреля в 19:00 в ДК "Мотор". Купить билеты можно на сайте (по промокоду Amic скидка 10% до 30 апреля 2025 года).
*Muse ("Мьюз"); The Beatles ("Зе Битлз")
Возрастное ограничение 6+
ИП Проскурин Леонид Игоревич (ИНН 701711277956; ОГРНИП 321703100016936. Адрес Томская область, город Томск)Реклама
09:36:43 02-04-2025
О пожарной безопасности только не забудьте !
09:51:17 02-04-2025
Ева (09:36:43 02-04-2025) О пожарной безопасности только не забудьте !... Свечки Китайские, на батарейках
09:55:04 02-04-2025
Это так можно?
10:16:49 02-04-2025
супергуд.
это будет праздник аудиоэстетики
14:19:31 04-04-2025
Кто нибудь был уже на их концерте?