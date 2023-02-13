В Барнауле пройдёт концерт звезды шансона Артура Руденко

Слушатели Радио Шансон Барнаул смогут выиграть билет на концерт

13 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Барнауле выступит Артур Руденко – звезда жанра лиричной песни в стиле шансон. У него сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, а его клипы собирают десятки миллионов просмотров.

Артур – неоднократный лауреат премии "Шансон года", постоянный участник проектов "Эх, разгуляй!", "Славянский Базар". Хиты "Падал белый снег", "Забыть нельзя", "Счастье ты моё голубоглазое", "Один на двоих отель" – это визитная карточка артиста.

С начала 2022 года Артур также яркий участник Продюсерского центра Ярослава Сумишевского. Новые песни, клипы, звучание, образ – это то, что сейчас происходит в творческой деятельности артиста.

Каждый концерт Руденко – это всегда праздник музыки. Этому способствуют слаженная работа команды и музыкального коллектива, глубокие песни и теплая связь артиста с каждым зрителем.

Концерт пройдёт 16 февраля 2023 года в ресторане "Барнаул". Артист исполнит как новые композиции, созданные в рамках сотрудничества с Продюсерским центром Ярослава Сумишевского, так и уже известные песни. Начало – в 19:00.

Концерт Артура Руденко

Дата: 16 февраля, четверг, 19:00

Место: ресторан "Барнаул", пл. Победы, 3​

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