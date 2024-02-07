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В Барнауле пройдет краевой старт всероссийской гонки "Лыжня России"

Помимо Барнаула, массовые старты "Лыжни России" пройдут в Бийске, Заринске, Рубцовске

07 февраля 2024, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/1083833
Фото: pxhere.com/ru/photo/1083833

Центральный краевой старт всероссийской гонки "Лыжня России" пройдет в Барнауле в субботу, 10 февраля. Как сообщает "Алтайский спорт", спортивный праздник проводится по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Гонка пройдет по всей стране в 42-й раз. В этом году "Лыжня России" посвящена 80-летию снятия блокады Ленинграда. Участникам в зависимости от возраста и состояния здоровья предстоит преодолеть дистанции от двух до десяти километров. В Барнауле гонка состоится в районе лыжной базы "Славная" по адресу: Широкая Просека, 15.
 
Программа соревнований: 

09:00-11:00 – регистрация участников
11:30 – парад открытия
12:00 – старт гонки первой группы на 2 км
12:30 – старт гонки второй группы на 5 км
13:00 – старт гонки третьей группы на 10 км
14:00 – церемония награждения.
Дистанции соревнований "Лыжня России":
2 км – VIP-гонка, мальчики и девочки 2009 г. р. и младше, семьи, лица c ограниченными возможностями здоровья;
5 км – юноши и девушки 2006 г. р. и моложе;
10 км – мужчины и женщины 2005 г. р. и старше.

Помимо Барнаула, массовые старты "Лыжни России" пройдут в Бийске, Заринске, Рубцовске, а также в других городах и селах Алтайского края.

Алтайский край Спорт

Комментарии 3

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Гость

23:17:13 07-02-2024

аккурат под дождем лыжная гонка, супер время выбрали!

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Гость

09:31:14 08-02-2024

Гость (23:17:13 07-02-2024) аккурат под дождем лыжная гонка, супер время выбрали!... Гонка - всероссийская, страна большая, погода везде разная. Эта зима лыжников вообще не сильно радует (в нашем регионе).

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Гость

03:44:38 10-02-2024

Коньки 5адо брать и зонтик

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