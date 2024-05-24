В Барнауле пройдет масштабная выставка-ярмарка продукции от местных производителей

Гости смогут купить и попробовать разнообразные товары и найти "своего" подрядчика

24 мая 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KbaaT

Выставка-ярмарка "Выбирай свое" / Фото: ООО "МЕМ групп"

В Барнауле пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню российского предпринимательства. Праздник традиционно посвящен людям, развивающим собственный бизнес. Одной из главных площадок в этот день станет улица Мало-Тобольская. Там пройдет выставка-ярмарка "Выбирай свое". Само название подразумевает ассортимент продукции, которую представят наши, локальные производители. Ее можно будет купить и попробовать.

Какие товары будут на ярмарке?

На выставке-ярмарке можно будет приобрести товары как крупных предприятий, так и небольших фермерских хозяйств. Все желающие смогут их продегустировать. Будут ­­и продукты, и БАДы с другой продукцией для поддержания здоровья, и экотовары для дома, в том числе средства для стирки.

В зоне торговли можно будет купить алтайский мед, ароматные травяные чаи, имбирные пряники, а также конфеты от барнаульской халвичной фабрики. А еще – пантовую продукцию "Алтамар": бальзамы, сиропы, натуральную косметику.

Куяганский завод порадует вкусным маслом и сыром, мясоперерабатывающее предприятие "Звезда Алтая" сделает выкладку из аппетитных колбас.

Выставка-ярмарка "Выбирай свое" / Фото: ООО "МЕМ групп"

На ярмарке можно не только купить продукцию домой, но и отведать угощения на фуд-корте. Любителей сытной еды порадуют ароматный узбекский плов, настоящий армянский лаваш и шашлык. Дети оценят сладкую вату и яблоки, приготовленные в карамели. Для любителей легкого перекуса будет доступна сочная кукуруза, а для сладкоежек ­– кофе с десертами. Ну а настоящие гурманы смогут насладиться раками свежего приготовления.

Будет ли развлекательная программа?

В этот день пройдут полезные мероприятия как для самих предпринимателей, так и для тех, кто только задумывается об открытии собственного дела. Состоится праздничная программа с интерактивами и викторинами от ведущего, где будет возможность получить памятный сувенир.

Гости услышат одни из лучших вокальных коллективов города, посмотрят на театр моды с коллекцией "Краса России". Самые активные горожане примут участие во флешмобе. А любители фотографий ­смогут запечатлеть приятные моменты в тематических фотозонах.

На отдельной площадке для маленьких непосед будет работать аниматор, а те, кто захотят унести с собой частичку праздника – добавят ярких красок с помощью аквагрима.

Впервые на городском мероприятии можно будет обменяться контактами и найти "своего" подрядчика. Рядом со сценой установят доску объявлений "Выбирай свое", где каждый сможет обменяться важными данными для дальнейшей плодотворной работы.

Когда и где пройдет мероприятие?

В Барнауле по адресу ул. Мало-Тобольская 25 мая 2024 года с 11:00 до 19:00.

Организаторы: администрация города Барнаула и комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Подрядчик: Группа компаний "МЕМ – Групп".

Информационный партнер – Медиагруппа FM*-Продакшн.

Возрастное ограничение 0+

*FM ("ЭфЭм")

ООО "МЕМ Групп"

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